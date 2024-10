Il divorzio con Ilary in corso, tre anni di fidanzamento con Noemi Bocchi, ma Francesco Totti proprio non riesce a stare lontano da gossip. A far discutere sono le foto che lasciano pensare ad un incontro in hotel con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, pubblicate dal settimanale Gente oggi in edicola, che mostrano i due mentre entrano ed escono a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra un albergo della capitale.

Totti e la tattica dell’amico per entrare in hotel

Il settimanale non specifica la data del servizio, ma Marialuisa colloca lo scatto tra settembre e ottobre. È la 32 enne ad entrare nel lussuoso albergo del centro dove alloggiava già dal giorno prima. Sono le 13 in punto. 42 minuti più tardi l’arrivo del ‘pupone’. Guida un scooter, con lui in sella un amico che scende. Entrambi entrano in hotel. Poco dopo quest’ultimo esce e si allontana, per tornare a prenderlo un’ora dopo. Come scrive ‘Gente’ per l’ex capitano della Roma sarebbe una vecchia abitudine quella di farsi accompagnare da persone di fiducia. Così faceva anche nel primo periodo di frequentazione con l’attuale compagna Noemi Bocchi. Passa un’ora mezzo, poi Totti esce insieme all’uomo – che era rientrato poco prima “in modo da far risultare che era con lui” – dall’albergo. Alle 15:35 esce anche Marialuisa.

Il commento di Jacobelli

Ieri pomeriggio, durante la trasmissione Pomeriggio 5, il direttore della rivista Gente, Umberto Brindani, ha ricostruito l’accaduto: “Non si tratta solo di un’indiscrezione. Un’agenzia ci ha proposto delle fotografie. Le immagini mostrano lei che entra in un noto hotel di Roma, seguita da lui poco dopo, e successivamente i due escono separati dopo circa un’ora e mezza. Le foto possono suggerire diverse interpretazioni, ma da sole non bastano. Per ottenere una conferma, abbiamo contattato direttamente la giornalista sportiva Jacobelli, che, tra esitazioni e imbarazzi, ha ammesso tutto. Più di così non si può fare”. La conferma di cui parla Brindani viene trascritta dal settimanale: “Io dico non comment – ride Jacobelli -, ma due più due fa sempre quattro – poi una pausa -. Se ci sono le foto è evidente – poi una risatina e un sospiro”. Alla domanda “Ci conferma questa liasion?” Ha risposto “sì”.

Totti parte con Noemi Bocchi per Miami

Tuttavia, nonostante lo scoop, Francesco Totti è partito per Miami insieme a Noemi Bocchi, forse per cercare recuperare il rapporto. La loro storia, scoperta da Dagospia, fu svelata a febbraio 2022, A riguardo, il direttore di Gente ha dichiarato: «Totti è davvero partito per Miami con Noemi? Sembrerebbe di sì, forse lui le ha detto di essersi incontrato per un caffè con Marialuisa».

