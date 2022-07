Tragedia a Riccione, in un Grand Hotel, dove un giovane di 21 anni è morto ieri pomeriggio dopo un tuffo in piscina. A niente sono serviti l’allarme fatto scattare dagli amici che erano con la vittima, i numerosi tentativi di rianimazione e la corsa in pronto soccorso. Il giovane è morto in ospedale, a Rimini. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo di indagini, affidate ai carabinieri di Riccione, dalla Procura.

Il ragazzo si era tuffato nella piscina, unica zona aperta al pubblico del Grand Hotel, chiusa per quanto riguarda gli altri spazi e servizi, fatta eccezione per il bar. Era con gli amici. Si è tuffato in acqua e non è più risalito. Le ipotesi prese in considerazione sono quelle del malore e quella dell’annegamento. Gli amici hanno lanciato l’allarme quando hanno visto il suo corpo stesso sott’acqua, sul fondo della piscina, che nel punto di massima profondità arriva a cinque metri.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Il giovane classe 2001, di origine senegalese, era già privo di conoscenza. È stato trasportato in pronto soccorso a Rimini. È morto in ospedale. I carabinieri della compagnia di Riccione intervenuti al Grand Hotel in viale Gramsci hanno raccolto le testimonianze degli amici per ricostruire la dinamica dei fatti. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

Il ragazzo sapeva nuotare, come hanno confermato gli amici. “Avevo visto il ragazzo in acqua ieri, poco prima che avvenisse la tragedia. Era già entrato diverse volte in piscina insieme ai suoi amici”, ha confermato a Il Resto del Carlino il proprietario del Grand Hotel Gianni Andreatta. Il giovane aveva pagato regolarmente il biglietto per accedere alla struttura. La tragedia si è consumata mentre il bagnino era in pausa pranzo, che secondo il media locale newsrimini dura dalle 12:00 alle 15:00. Orario durante il quale sarebbe stato vietato tuffarsi in acqua.

