Rafael Stifano era uscito da poco dalla discoteca quando è precipitato in una scarpata ed è morto. Aveva 25 anni. La tragedia si è consumata a Pisciotta, nel Cilento, in provincia di Salerno. Sul caso indagano i carabinieri. La Procura di Vallo della Lucania, guidata dal procuratore Antonio Ricci, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della vittima, che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Stifano era originario di Pellare, italo-venezuelano. Era a Caprioli, una frazione di Pisciotta, per passare la notte tra Pasqua e Pasquetta con alcuni amici. Per lui non c’è stato niente da fare, inutile l’intervento dei sanitari del 118 sul posto. Il giovane è morto sul colpo. A lanciare il messaggio sono stati gli amici stessi. Il corpo è stato ritrovato al chilometro 2 della strada ex SS 447, a pochi chilometri dall’ingresso di una discoteca.

Salerno Today scrive che il ragazzo sarebbe uscito all’esterno della carreggiata per bisogni fisiologici quando una parte del costone roccioso è franato. Il 25enne è caduto in una cunetta di due metri dopo il cedimento. La dinamica resta comunque tutta da chiarire. Ieri è stato effettuato l’esame esterno sul corpo della vittima da parte del medico legale.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

