Robinho è stato condannato in via definitiva in Italia, per stupro: per violenza sessuale di gruppo su una donna di 23 anni. Si trova però in Brasile. Il governo italiano ha chiesto al governo del gigante sudamericano di eseguire la condanna a nove anni di carcere confermata in Cassazione nel gennaio del 2022. A dare la notizia il media UOL.

L’Italia aveva fatto richiesta di estradizione, respinta però dal Brasile che non permette di estradare cittadini brasiliani per reati compiuti all’estero. Il governo italiano ha chiesto allora che Robinho, con l’amico Ricardo Falco anche lui condannato in via definitiva, sconti la pena in Brasile. Il sito brasiliano UOL che ha reso pubblica l’ordinanza di richiesta firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio lo scorso 24 gennaio.

Lo stupro secondo la sentenza si era consumato nel gennaio 2013, a Milano, quando l’attaccante brasiliano ex Real Madrid e Manchester City vestiva la maglia rossonera del Milan. Robinho ha sempre respinto ogni accusa. La prima condanna era arrivata in primo grado nel 2017. La vittima era una ragazza albanese di 23 anni.

La violenza si era consumata in una discoteca di Milano. Erano emerse anni dopo anche alcune intercettazioni in cui Robinho lasciava intendere di aver avuto rapporti sessuali con la ragazza, che però aveva definito “completamente ubriaca”. Uno degli avvocati del calciatore aveva definito il suo assistito come “vittima di un massacro da parte dei media”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte