Jake Daniels è il primo calciatore professionista in attività, nel Regno Unito e in Europa, a fare coming out dai tempi di Justin Fashanu. “Ci ho pensato a lungo e credo che questo sia il momento giusto, mi sento pronto a raccontare la mia storia. Voglio che la gente conosca chi sono veramente, aver mentito per tutto questo tempo non è qualcosa che avrei voluto fare. È stato difficile ma ora ho fiducia in me stesso”, ha detto l’attaccante di 17 anni in un’intervista a Sky News.

Solo una settimana fa Daniels aveva fatto il suo esordio tra i professionisti in Championship, seconda divisione del calcio inglese, con il Blackpool. Ha raccontato di aver sempre saputo di essere gay e di aver avuto anche una fidanzata per qualche tempo, di aver provato a far credere agli amici che fosse etero, una “menzogna faticosa”. È il primo calciatore professionista a dichiararsi gay dal coming-out nel 1990 di Justin Fashanu, anche lui inglese. “È stato un anno pazzesco. Ho 17 anni, ho firmato il mio primo contratto da prof: ho segnato 30 reti con la Under 18 e ho appena fatto il mio debutto in Championship, entrando negli ultimi minuti contro il Peterborough. E ora ho deciso di uscire allo scoperto. È successo tutto insieme ma credo che sia giusto così. Quando è iniziata la stagione volevo dimostrare chi ero come calciatore, e ci sono riuscito. Restava un’ultima cosa da fare, ora la gente lo sa, e posso vivere la mia vita, come preferisco. E sai cosa? È stato incredibile”.

La Premier League ha dichiarato: “Siamo al fianco di Jake e crediamo che il calcio sia per tutti”. La Federcalcio inglese ha definito il 17enne “un’ispirazione per tutti noi”. Il calciatore ha compiuto tutta la trafila nel club del Blackpool, nell’Inghilterra nord-occidentale. “Siamo incredibilmente orgogliosi che sia arrivato ad un punto che si sente forte abbastanza di esprimere sé stesso, in campo e fuori”, le parole della società. Si è scomodato perfino il primo ministro Boris Johnson per ringraziare Daniels “per il tuo coraggio, ci sarà voluta molta forza. Sarai un’ispirazione per molti dentro e fuori dal campo”. Complimenti anche dagli ex campioni inglesi Rio Ferdinand e Gary Nevile. Quest’ultimo ha parlato di “incredibile coraggio, impensabile 15 o 20 anni fa. Non posso immaginare quanto sia stato difficile, ma è un grande momento per il calcio”.

Daniels segue il coraggioso esempio di Josh Cavallo, 22 anni, tesserato con l’Adelaide United, unico calciatore in attività a fare coming out l’anno scorso. Cavallo ha parlato al Guardian di “una bellissima sensazione, sapere che la mia storia ha aiutato Jake a essere sé stesso. È emozionante vedere milioni di persone colpite dalla mia storia in tutto il mondo, e vedere come aiuti a evolvere il gioco in tutto il mondo a tutti i livelli, è fantastico. In questo mondo e nel mondo del calcio c’è posto per tutti. L’amore vincerà sempre”. Prima di lui, sempre in Australia, era stato il caso di Andy Brennan. Altri come Thomas Hitzlsperger e Thomas Beattie, avevano fatto coming out ma solo una volta smesso di giocare. Anche Daniels aveva pensato di parlare della sua omosessualità a carriera finita. Ha scelto invece la vigilia della Giornata Internazionale contro l’Omotransfobia che si celebra ogni anno il 17 maggio. Argomento ancora tabù, quello degli omosessuali nel calcio maschile, a differenza di quello che succede con le colleghe del calcio femminile.

“Non sono mai stato preoccupato. Anzi, molti calciatori del Blackpool mi hanno chiesto: ‘’Perché non ce lo hai detto prima?’”, ha aggiunto il 17enne che ha raccontato di essersi ispirato a Josh Cavallo, Matt Morton e ad atleti da altri sport come Tom Daley. “Ho odiato dover mentire per tutta la mia vita e aver sentito la necessità di cambiare per adattarmi. Voglio diventare io stesso un modello con questa decisione. Ci sono persone lì fuori nella mia stessa condizione che non si sentono al loro agio a rivelare la loro sessualità. Voglio solo dire loro che non devono cambiare chi sono, o chi dovrebbero essere, solo per conformarsi. La cosa più importante è essere felici essendo se stessi”.

Blackpool forward Jake Daniels speaks exclusively to @SkySportsNews on becoming the UK’s first male professional footballer to come out publicly as gay since Justin Fashanu. Read more: https://t.co/ZzGEehYrB6 pic.twitter.com/Kk3bTdrfnp — Sky News (@SkyNews) May 16, 2022

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

