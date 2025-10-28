Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una persona anziana che stava circolando in strada con la sua carrozzina elettrica a a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile. Proprio lì l’ 81enne è stato investito dal Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter che si stava recando al centro d’allenamento della squadra. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma l’uomo potrebbe aver avuto un malore, finendo involontariamente sull’asfalto. Il calciatore si è subito fermato per prestare soccorso. Un impatto violentissimo che ha richiamato sul posto l’immediato intervento dei soccorsi: ambulanza, carabinieri ed elisoccorso. Inutile per l’anziano, che è deceduto sul posto.

L’Inter intanto ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, che in vista della sfida contro la Lazio avrebbe dovuto parlare alle ore 14:00

Seguono aggiornamenti

