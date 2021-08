Lutto tragico per Michael Ballack, ex calciatore tedesco di Bayern Monaco e Chelsea, tra i più forti centrocampisti degli ultimi decenni. Ha perso il figlio Emilio, morto in un incidente con il quad. Aveva solo 18 anni. A dare la notizia il canale televisivo portoghese TVI24. La tragedia si è infatti consumata in Portogallo.

Le ricostruzioni sono ancora parziali e imprecise. L’incidente si sarebbe verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2:10 circa, nei pressi di Troy, a sud della capitale lusitana Lisbona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari ma per il 18enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

Ballack aveva acquistato la tenuta Villas do Mar in Portogallo. Una villa che la famiglia utilizzava per le vacanze estive. L’incidente si sarebbe verificato proprio in un appezzamento di terreno nei pressi della residenza nella penisola di Tròia, vicino a Setubal.

L’ex calciatore ha sposato nel 2008 la sua fidanzata Simone Lambe, dalla quale ha avuto tre figli: Emilio era il secondo, gli altri due sono Louis e Jordi. La coppia si è separata nel 2012.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano