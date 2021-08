Bilancio tragico in un incidente avvenuto stamattina sulla Statale Sinnica. Due persone sono morte nell’impatto fatale all’altezza del territorio di Lauria, in provincia di Potenza. Coinvolti un furgone e un’autovettura. Le cause dello schianto sono ancora tutte da accertare.

A morire entrambi i conducenti dei due veicoli. Si tratta di un uomo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, e un giovane di Lauria. Il primo si chiamava Raffaele Dattolo, 56 anni. Il 27enne originario del Paese in provincia di Potenza si chiamava Giuseppe Milione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i Vigili del Fuoco e l’Anas, oltre a due ambulanze. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare i due decessi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La viabilità è stata successivamente ristabilita in tarda mattinata.

Per la scomparsa di Dattolo ha espresso il suo cordoglio l’ANA – Associazione Nazionale Ambulanti del sindacato Ugl: “Lo chiamano rischio di impresa. Noi lo chiamiamo rischio e basta. È il rischio che ogni ambulante ogni mattina corre per raggiungere il mercato in ogni città e comune d’Italia. Siamo addolorati ed esprimiamo le più sentite condoglianze ai famigliari di Raffaele, consapevoli che nulla potrà lenire il grande dolore che li ha colpiti”. Dattolo era molto conosciuto nel suo ambiente lavorativo.

Sconcerto nella piccola cittadina lucana, di appena 12mila abitanti, per la morte di Milione. Il 27enne era molto conosciuto, apprezzato come ragazzo solare e lavoratore, amante dei viaggi. Numerosi i messaggi di cordoglio che si leggono in queste ore sui social network. Un concerto che era previsto stasera a Lauria è stato cancellato in segno di lutto.

