Si divertivano girando con le biciclette e sparando pallini di platica da armi ad aria compressa. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli) hanno denunciato, in stato di libertà, un 18enne e un 19enne incensurati per i reati di lesioni aggravate ai danni di due operatori ecologici e della transgender Sara Lopez che lo scorso 21 agosto pubblicò un video su TikTok in cui spiegava di essere stata vittima di un’aggressione mentre percorreva a piedi via Plinio di Pompei. In quella circostanza fu ferita a un braccio.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, hanno individuato i due responsabili attraverso la visione di sistemi di videosorveglianza. Sono state perquisite anche le abitazioni e i veicoli dei due soggetti e sono state rinvenute e sequestrate una carabina ad aria compressa marca Striker-Atsan calibro 5,5, una replica di mitragliatrice marca Mm calibro 4,5 a gas, tredici ricariche gas, quarantadue cartucce a salve calibro 9, una confezione di pallini marca Asg e una confezione di piombini marca Polimag.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano