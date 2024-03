“Io non abitavo a Roma e venivo solo il giovedì per la trasmissione di Santoro. Una volta ci siamo visti a pranzo e lei all’epoca era ministro della Gioventù del governo Berlusconi. Poi mi ha accompagnato in macchina perché avevo bisogno di un passaggio e ho scoperto la sua passione per Davide Van De Sfroos perché aveva questo cantautore a palla”. Inizia così il racconto di Marco Travaglio intervistato da Peter Gomez a La Confessione.

Rapporti tra Meloni e Travaglio: “Mi ha accompagnato in macchina e mi fece le imitazioni di Berlusconi e Tremonti”

“Una volta Giorgia Meloni mi ha accompagnato in macchina. Le sue imitazioni di Berlusconi e Tremonti sono quanto di più divertente io abbia mai sentito, la premier fa proprio le voci di Berlusconi e Tremonti uguali alla realtà. ”. Così Marco Travaglio, ospite de La Confessione di Peter Gomez in onda stasera alle 23 su Rai Tre.

“Lei era ministro della gioventù e alla fine del pranzo mi chiese se avevo bisogno di un passaggio. Così con la sua macchina mi ha accompagnato e ho scoperto la sua passione musicale per Davide Van De Sfroos, perché aveva questo cantautore a palla”, ha concluso il direttore de il Fatto Quotidiano.

