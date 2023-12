Non ce l’ha fatta l’uomo di 41 anni travolto da una valanga nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto in località Vallaccia, nel territorio comunale di Livigno, in provincia di Sondrio, nella Valtellina. Un distacco di neve ha travolto un uomo mentre praticava sci alpinismo con un gruppo di persone a 2.250 metri di quota, in prossimità di un canale impervio. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe allontanato rispetto al gruppo per motivi da chiarire, e in quel momento è stato travolto dalla valanga.

L’allarme al Soccorso Alpino è arrivato poco prima delle 13 ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti elicotteri e soccorritori, l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elisoccorso decollato da Lana (Bolzano). Anche sette tecnici del Cnsas, il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e il Sagf, il Soccorso alpino Guardia di finanza e i carabinieri.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani