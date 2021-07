La stazione di Salerno capolinea ferroviario. Disagi alla circolazione dei treni diretti o provenienti da Reggio Calabria e centinaia di pendolari in attesa, sotto al sole, dell’arrivo degli autobus sostituitivi. Rete Ferroviaria Italiana ha spiegato che il guasto registrato nel pomeriggio di venerdì 23 luglio tra Battipaglia e Capaccio Peastum è dovuto a un problema alla linea elettrica.

Chi deve raggiungere località estive in Cilento o nella parte settentrionale della Calabria è al momento blocato. Non sono stati diffusi al momento altri dettagli.

Non è chiaro se il disservizio sia collegato a un violento incendio avvenuto la scorsa notte a Battipaglia. Un rogo che ha devastato l’azienda Cantalupo, in via Bosco II, nella zona industriale. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme che si sono propagate all’interno del capannone della sartoria industriale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che stanno conducendo le indagini. L’ipotesi al momento piu’ accreditata dai militari – che stanno visionando anche le immagini delle telecamere – e’ che si tratterebbe di un episodio del tutto accidentale. Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco, lo stabilimento era chiuso e non vi era nessuno al suo interno. Non si registrano feriti.

