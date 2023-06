Un pullmino è uscito di strada poco dopo Canazei, mentre percorreva la ss242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige, nel tratto che sale dal paese verso i passi Pordoi e Sella.

L’incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30. I feriti – dalle prime informazioni – sono sei, più un bambino. Tre sono in codice rosso. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cavalese ci sono anche ambulanze, i vigili del fuoco volontari della zona, il soccorso alpino e tre elicotteri di soccorso. L’intervento è attualmente in corso.

