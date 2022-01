Un triangolo amoroso finito nel sangue. Ha accoltellato con cinque fendenti alla schiena il rivale in amore che aveva fatto irruzione nell’abitazione dove l’uomo era con la compagna. E’ quanto accaduto la notte scorsa in un appartamento di Torre del Greco che si trova al II vico San Vito, una traversa delle centrale via de Gasperi. L’autore dell’aggressione, Gennaro Buonocore, 30enne di Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri della Compagni di Torre del Greco.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine (è figlio di Concetta, sorella di Maria Licciardi, elemento apicale dell’Alleanza di Secondigliano in carcere dalla scorsa estate), è ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio nei confronti di un 34enne del Parco Verde di Caivano (Napoli), anche lui con precedenti di polizia. I militari sono intervenuto nella notte nell’appartamento dove poco prima, per cause in corso di accertamento che sembrerebbero condurre a questioni sentimentali, il 34enne si era presentato presso l’abitazione dove il 30enne era con la sua compagna: ne nasceva una lite e il caivanese veniva colpito alla schiena con 5 fendenti.

Le immediate indagini hanno permesso ai carabinieri di accertare quanto fosse accaduto e di individuare poco dopo Buonocore. Il 34enne è stato soccorso dal personale sanitario ed ora si trova ricoverato, non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Buonocore è in attesa di giudizio presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo