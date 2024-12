Surreale quanto successo al ristorante “Al pesce fuor d’acqua” nel cuore di Rende in provincia di Cosenza. Un cliente, come denunciato sui social dal titolare Sandro Bevacqua, dopo aver mangiato alcuni piatti di mare (tre risotti alla pescatora) avrebbe messo alcuni capelli nei piatti vuoti ed effettuato alcune fotografie. Successivamente avrebbe pubblicato su TripAdvisor una recensione in cui avrebbe riportato quanto accaduto non come fatto fortuito ma come una sorpresa e lasciando il voto minimo e le foto con i capelli nel piatto.

Il titolare in un lungo video sui social si è dichiarato “deluso” dal comportamento dell’avventore perché alla visione dei filmati del servizio interno di video sorveglianza si noterebbe il cliente riporre i capelli nel piatto. Il motivo del gesto al momento è sconosciuto, anche il proprietario si chiede cosa può averlo portato ad un gesto di questa gravità. “Si è preso il lusso di prendere i capelli di sua moglie o di sua figlia per schernire l’immagine del mio locale non so a che pro se è stato mandato“. Il ristoratore poi si rivolge all’uomo “Ma non ti sei reso conto che hai le telecamere puntate da tutte le parti?“. Il video di denuncia si conclude con un “Non so se lo denuncerò“.

