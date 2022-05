È entrato in casa e ha trovato la fidanzata a letto con un altro uomo e così ha perso la testa. Ha preso un coltello dalla cucina e un altro attrezzo da giardinaggio e ha iniziato a colpire entrambi. È successo domenica a Cutigliano, in provincia di Pistoia. Ora lei è grave in ospedale, l’aggressore, un quarantenne di Firenze, è in stato di fermo per tentato omicidio.

Il dramma si è consumato domenica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto il 40enne è entrato in casa della fidanzata, poco più giovane di lui, e l’ha trovata a letto con un altro uomo, un cinquantenne della zona. Non ci ha visto più per la rabbia, ha preso un coltello in cucina e si è scagliato contro la donna colpendola con un colpo all’addome. La ragazza ha perso i sensi in una pozza di sangue. A quel punto si è avventato contro l’uomo che era lì ma quest’ultimo è riuscito a difendersi senza riportare gravi conseguenze.

La giovane donna è stata trasportata all’ospedale di Prato dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è adesso ricoverata in prognosi riservata. Il fidanzato, che nella colluttazione con il secondo uomo è rimasto a sua volta ferito, è stato portato in ospedale a Pistoia dove, piantonato a vista, si trova adesso in stato di fermo per tentato omicidio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro