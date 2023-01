A ritrovare il corpo senza vita una donna, che stava passando sul Lungomare, e che ha subito fatto scattare l’allarme. È stato rinvenuto così il cadavere di un uomo, di 75 anni, a Fiumicino, all’altezza del civico 56, nei pressi un tratto di spiaggia libera, di fronte a una scogliera realizzata per proteggere la sabbia dalle mareggiate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la capitaneria di porto e la polizia che hanno avviato le indagini.

Le generalità dell’uomo accasciato sul Lungomare della Salute non sono state rese note dalle autorità. Erano le 8:00 di lunedì mattina quando è scattato l’allarme. La donna ha visto il corpo accasciato, a pochissimi metri dal mare, di fronte alla scogliera. Quando si è avvicinata ha capito subito che era il caso di chiedere aiuto. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare per l’uomo.

Il corpo non presentava tracce di violenza, come riporta Roma Today. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia rimasto stroncato da un malore mentre camminava sull’arenile, dopo che si era svegliato di buon mattino per una passeggiata in riva al mare. Il magistrato di turno una volta informato ha comunque disposto l’esame autoptico sul corpo per accertare le cause della morte.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

