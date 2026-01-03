Prima gli attacchi militari nella notte, poi la cattura del Presidente Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti mettono fine al regime del leader chavista dopo un attacco pianificato a Caracas. Esplosioni e boati hanno infiammato la notte della città venezuelana, dove intorno alle due del mattino per almeno quindici minuti sono state avvertite sette detonazioni. Un’operazione – definita “brillante” dal Presidente Trump – che ha portato alla presa di Maduro e della moglie da parte della Delta Force – l’unità speciale d’élite dell’esercito americano – “un’aggressione militare” che ha preso di mira alcune infrastrutture portuali e aeroportuali, dando seguito alle dichiarazioni del Tycoon, che solo poche ore prima aveva definito Maduro come un capo di Stato “dalle ore contate”.

Le reazioni all’attacco: “Il tiranno se n’è andato”

È una ‘nuova alba’ per il Venezuela: “Il tiranno se n’è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini”, ha detto il vice segretario di stato americano Christopher Landau. Dall’altra parte, l’attacco è stato definito “un atto codardo” da parte del ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino, coinvolto in prima istanza dopo che un bombardamento ha colpito anche il suo quartiere residenziale: “Questa invasione rappresenta il più grande insulto che il Paese abbia mai subito, un’azione che mira a imporre un cambio di regime”.

I dettagli sulla cattura di Maduro

La cattura del presidente Maduro è la conclusione di una missione iniziata “diversi giorni fa”. Lo afferma la Cnn citando fonti ben informate, specificando che la posizione del Presidente è stata individuata dalla Cia, autorizzata mesi fa da Trump a condurre operazioni all’interno del Venezuela. Il giornalista Brent Sadler su Fox aggiunge che poco prima di essere catturato Nicolas Maduro era a bordo di un’auto e rispondeva alle domande dei giornalisti, negando atti di resistenza da parte dei venezuelani. Ora l’ex Presidente sarà incriminato nel Distretto Meridionale di New York ccusato di “associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti”, come afferma l’Attorney General degli USA Pam Bondi.

Trump attacca il Venezuela. Esplosioni a Caracas, colpiti siti militari

Le esplosioni nella notte, testimoniate da numerosi video, sono state avvertite in numerose zone della capitale, tra cui El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués e Los Ruices, con blackout improvvisi. Mentre si attendono ulteriori commenti del Pentagono, dalla Russia e dall’Iran salgono le accuse per un attacco contro un avversario “che non rappresentava un pericolo”, in piena violazione del diritto internazionale.

