“Il memorandum of understanding è firmato, l’ho appena firmato a Versailles”. Le immagini della firma sono state diffuse dalla Casa Bianca sui propri canali social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto il memorandum d’intesa con l’Iran nel corso della cena ufficiale tenutasi a Versailles e organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice del G7. Nel video si vede il segretario di Stato Marco Rubio consegnare a Trump il documento insieme alla penna necessaria per la sottoscrizione. Seduto accanto a Macron e alla première dame Brigitte Macron, il leader americano firma l’accordo e poi restituisce il testo, accolto dagli applausi dei presenti.

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Luca Frasacco