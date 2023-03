Leonardo Lotto era con altri quattro amici italiani, tutti bocconiani, in Australia, sulla spiaggia di Melbourne, il giorno in cui la sua vita è cambiata. Per un tuffo sbagliato, a 24 anni, è rimasto paralizzato dalla testa in giù. “Ci sono parole che hanno un impatto importante nella tua vita, ma poche come queste sono in grado di cambiare completamente la tua vita. I medici mi hanno detto che sono paralizzato dalle spalle ai piedi. Riesco a sentire solo una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancor meno”, scrive su Instagram dopo che a un mese da quell’incidente assurdo e tragico ha preso a parlarne.

I cinque amici erano in Australia per un semestre di “Exchange”, avevano la giornata libera. Lotto, originario di Aosta, studente di economia, laurea a pieni voti nel novembre del 2021, stava frequentando un master in International management alla National University di Singapore. Era arrivato in Australia nel programma di scambio con l’università di Sidney. Si è tuffato di testa, è finito contro un muro di sabbia. La testa nella sabbia, le gambe immobili. A tirarlo fuori dall’acqua sono stati gli amici. Da subito, dai primi soccorsi e dalla corsa in ospedale, si era capito che qualcosa di grave era successo.

Il 24enne è stato operato d’urgenza in chirurgia mente i genitori partivano dall’Italia per raggiungerlo. “Frattura delle vertebre C3 e C5, spina dorsale danneggiata”. Paralizzato dalla testa in giù. “Da un mese a questa parte non passa giorno che non rifletta su come in un attimo la vita possa cambiare – ha scritto su Instagram – , in un modo che non avrei mai immaginato, ma non ho altra chance che guardare avanti. Mi aspetta un nuovo viaggio che sarà doloroso e molto duro. Questo non è uno sprint, ma una maratona senza fine. Continuerò a combattere e farò tutto il necessario. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre alla giornata, superando i momenti più bui”.

Per lui, per i costi della riabilitazione e delle cure che dovrà affrontare, è stata avviata una raccolta fondi. Lotto è ricoverato a Milano. “Il nostro obiettivo è fornire a Leonardo le risorse di cui ha bisogno per riprendersi completamente e riconquistare la sua indipendenza. Sappiamo che questo sarà un viaggio difficile e impegnativo per lui, ma con il tuo aiuto crediamo che possa superare questo ostacolo”, si legge sul sito di Go Fund me.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Lotto (@leonardo_lotto)

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano