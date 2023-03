A 15 anni è morto in casa, davanti a tutti gli altri ragazzini, i suoi amici per un malore che non gli ha lasciato scampo. Si è accasciato e non c’è stato niente da fare per lui. Il personale medico ha provato a rianimarlo ma niente. È morto così, in una serata tra amici ieri tra amici a Genova, un ragazzino di 15 anni, cardiopatico, dopo essersi accasciato davanti agli altri.

Erano una 15ina in tutto, in casa di un amico. Stavano trascorrendo la serata insieme. Secondo quanto risulta dai primi accertamenti, come riporta l’Ansa, i ragazzini avrebbero giocato faceno dei mini-incontri di boxe utilizzando dei guantoni che erano in casa. Il malore che ha colpito e stroncato il 15enne si sarebbe consumato poco dopo il suo turno.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che hanno escluso l’uso di stupefacenti o alcol. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per capire le cause del decesso. La tragedia si è consumata in un appartamento in via Acquarone, nel quartiere di Castelletto.

Gli amici sono stati sentiti, alla presenza dei rispettivi genitori, per tutta la notte dai carabinieri del nucleo operativo e investigativo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La procura dei minori ha disposto l’autopsia per ricostruire quanto è successo. Al momento quello della mini-boxe è sicuramente un dettaglio che non sarà sottovalutato dalle indagini, non è però possibile da considerarsi in rapporto causale all’accaduto.

