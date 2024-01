Ha raccontato ai carabinieri di aver subito una violenza sessuale negli spogliatoi maschili delle Terme di Porta Romana a Milano. La denuncia è di una turista inglese di 29 anni, in città insieme ad una amica per una breve vacanza (è rientrata martedì 30 gennaio in Gran Bretagna). Il giorno prima la decisione di trascorrere qualche ora di relax alle Terme dove ha conosciuto il presunto aggressore, un giovane di circa 25 anni con cui ha trascorso la serata nel centro termale tra piscine e qualche drink.

Turista violentata alle Terme a Milano, la denuncia dopo il rientro al B&B

Poi l’invito dell’uomo a seguirla negli spogliatoi maschili dove si sarebbero consumati gli abusi. Abusi che sarebbero avvenuti intorno alle 21, poi la giovane è rientrata nel bed and breakfast insieme ad una amica e ha telefonato al 112 per denunciare quanto accaduto. Una descrizione al momento al vaglio dei carabinieri che, dopo un primo check nel centro termale, anche grazie alle telecamere presenti, avrebbero già individuato il presunto aggressore.

Turista violentata alla Terme, le telecamere e gli accertamenti in clinica

I carabinieri dopo aver ascoltato il suo racconto, hanno condotto la giovane turista alla clinica Mangiagalli, centro di riferimento per le violenze sessuali, per ulteriori accertamenti. Poi martedì la 29enne ha formalizzato la denuncia ai militari della stazione di Moscova prima di ripartire per l’Inghilterra.

La Procura sta approfondendo le accuse e quanto emerso dalle immagini per valutare eventuali provvedimenti.

