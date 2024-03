Dal 93enne ex comunista Raniero La Valle a Vauro Senesi. Michele Santoro presenta le liste del suo movimento “Pace Terra Dignità” in vista delle elezioni europee in programma ad inizio giugno. Il giornalista correrà come capolista in quattro delle cinque circoscrizioni presenti in Italia. Nel nord-est capolista sarà proprio Raniero La Valle, già parlamentare della sinistra indipendente e in prima linea per il pacifismo. Candidata anche Benedetta Sebene, 28 anni, laureata in Relazioni internazionali che lavora con Santoro all’app “Servizio pubblico“.

Candidato anche il giornalista palestinese Alì Rashid, che accusa Israele di “pulizia etnica”, lo storico Angelo D’Orsi, lo scrittore Nicolai Lilin, l’ex 5 Stelle Marta Grande, la scrittrice Ginevra Bombiani e il matematico Piergiorgio Odifreddi. La presentazione delle liste è avvenuta presso la sede di Servizio Pubblico, a Roma, con protagonisti Santoro, La Valle e Grande. Il movimento per la Pace è stato il primo a presentare le liste dei candidati alle prossime europee. Adesso però toccherà raccogliere le firme per potersi presentare alle elezioni di giugno.

L’elenco completo dei candidati nelle 5 circoscrizioni

Circoscrizione Nord Ovest

Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Ginevra Bompiani, Anna Bruna Camposampiero, Marina Castellano, Fiammetta Cucurnia, Angelo d’Orsi, Federico Dolce, Tiare Gatti Mora, Maria Rita Lagostena, Piergiorgio Odifreddi, Bice Parodi, Enrico Peyretti, Giorgio Rivolta, Cristian Romaniello, Paolo Rossi, Noor Shihadeh, Elena Urgnani, Nicolai Verjbitkii detto Nicolai Lilin

Circoscrizione Nord Est

Raniero Luigi La Valle, Benedetta Sabene, Michele Santoro, Khaled Al Zeer, Valeria Allocati, Pier-Giorgio Ardeni, Ginevra Bompiani, Fiammetta Cucurnia, Francesco Di Matteo, Dario Dongo, Luigi Gallo, Alessandra Guerra, Paolo Rossi, Electra Stamboulis, Elisa Tagliavini

Circoscrizione Centro

Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Fabio Alberti, Ginevra Bompiani, Giulia Ciafrei, Angelica Gatti, Ali Khalil detto Ali Rashid, Marta Grand, Roberto Mancini, Elena Mazzoni, Tiziano Rea, Rita Scapinelli, Vauro Senesi detto Vauro, Roberta Sforza

Circoscrizione Sud

Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Maurizio Acerbo, Giuseppe Arlacchi detto Pino Arlacchi, Ginevra Bompiani, Rita Capaccio, Domenico Ciruzzi, Fiammetta Cucurnia, Angelo d’Orsi, Paolo Maria Della Ventura, Tiare Gatti Mora, Ilaria Leonardis, Laura Marchetti, Vito Micunco, Piernicola Pedicini, Rosaria Scarpulla detta Sara Scarpulla, Noor Shihadeh

Circoscrizione Isole

Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Bompiani, Giovanni Fresu detto Gianni Fresu, Antonino Mantineo detto Nino Mantineo, Elisa Monni

