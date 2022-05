Bono e The Edge, il frontman e il chitarrista di una delle band più celebri al mondo, gli U2, hanno tenuto un concerto a sorpresa nella metropolitana di Kiev. A sostegno dell’Ucraina, oggi al 74esimo giorno dall’invasione russa scatenata dal Presidente Vladimir Putin. L’esibizione era stata accompagnata da un tweet sul profilo ufficiale della band irlandese: Il Presidente Zelensky ci ha invitati a suonare a Kiev in forma di solidarietà con gli ucraini e quindi ecco cosa siamo venuti a fare”.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Firmato: Bono e The Edge. Ex attore, comico, regista, sceneggiatore, il presidente ucraino Zelensky è protagonista di un apparato mediatico molto attivo e vivace soprattutto da un punto di vista dei contenuti multimediali. Oggi stesso aveva pubblicato un video in bianco e nero, tra le macerie, in occasione della Giornata della Memoria e Riconciliazione. “Decenni dopo la seconda guerra mondiale, il buio è tornato in Ucraina. Ed è diventato di nuovo in bianco e nero. Di nuovo! Il male è tornato. Di nuovo! Con una divisa diversa, con slogan diversi, ma con lo stesso scopo“.

Le rockstar hanno cantato nella stazione della metropolitana Kreschatyk. Il live a sorpresa, improvvisato, chitarra e voce. I due hanno cantato, anche con i militari ucraini Stand by Ukraine e altri successi della band irlandese in un mini concerto. Bono Vox – molto impegnato da anni nel sociale e in altre iniziative di sensibilizzazione e filantropia – aveva già dedicato una poesia all’Ucraina e nel 2018 aveva visitato Kiev per la prima volta. In quell’occasione si era rivolto al pubblico ucraino nell’ambito del 15esimo incontro annuale della Strategia Europea di Yalta.

Dal binario di una stazione, intorno alle 13:00 italiane, l’icona rock di 61 anni ha cantato insieme a The Edge i classici degli U2 Sunday Bloody Sunday, Desire e With or without you. “Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà”, ha detto Bono. Il live mentre nella capitale suonavano le sirene d’allarme anti-aereo.

Bono ed Edge degli U2 si esibiscono in questo momento alla stazione della metropolitana Khreschatyk pic.twitter.com/iV5T3ZL7IG — Claudio G. Torbinio (@My_Salute) May 8, 2022

