È arrivata al 74esimo giorno la guerra in Ucraina. Evacuazioni dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, Crimea sì Crimea no, gli attacchi che continuano e Washington e Mosca che continuano a lanciarsi accuse. Non si fa in tempo ad aprire di uno spiraglio per la pace, la fine delle ostilità, che subito viene chiuso. E si continua a combattere.

Secondo quanto confermato sia da Kiev che da Mosca tutti i civili che erano nell’acciaieria Azovstal sono stati evacuati. All’interno restano asserragliati circa duemila soldati ucraini che si preparano all’assalto finale dei russi. Era stato Zelensky ad aprire a una Crimea ancora russa dopo l’annessione illegittima nel 2014, apertura subito bersagliata dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: l’Alleanza non accetterà mai l’annessione della penisola.

Niente da fare quindi per il momento. Non ci sono vie d’uscita. Washington intanto ha annunciato un nuovo pacchetto di armi mentre il presidente americano Joe Biden ha ammonito i vertici della Difesa e dei servizi segreti sui rischi legati alle fughe di notizie: il caso dei generali russi uccisi grazie alla CIA ha messo in imbarazzo la Casa Bianca. Domani, 9 maggio, Biden firmerà la legge che velocizzerà le nuove forniture.

ORE 8:30 – INTELLIGENCE BRITANNICA: “ERRORI DI PIANIFICAZIONE MINANO I PROGRESSI RUSSI” – Presupposti imprecisi nei piani ed errori di gestione continuano a minare” i progressi russi in Ucraina: lo rileva l’intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo, un aggiornamento dedicato alla catena di comando nell’esercito russo, messa in difficoltà dal fatto che alti comandanti sono rimasti uccisi sul campo. L’esercito russo è al momento una forza “lenta a rispondere alle battute d’arresto e incapace di modificare il suo approccio sul campo di battaglia”, si legge nel suo ultimo bollettino. E secondo i militari britannici “è probabile che questi problemi persistano” considerata “la relativa mancanza di esperienza nel comando degli ufficiali” che sono stati promossi al posto di quelli uccisi sul campo di battaglia.

ORE 8:00 – SIRENE IN TUTTO IL PAESE – Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato stamattina in quasi tutte le Regioni ucraine.

ORE 7:30 – LUGANSK: “BOMBA SU SCUOLA CON 90 PERSONE” – Il governatore di Lugansk Sergey Gaidai, citati dall’agenzia ucraina Unian, ha dichiarato che una bomba è stata lanciata su una scuola a Belgorivka. “Oggi, gli assassini russi `hanno combattuto´ con civili disarmati. I razzisti hanno sganciato una bomba aerea in una scuola dove si nascondeva quasi l’intero villaggio. Tutti coloro che non sono riusciti a evacuare. Dopo essere entrati nel club, il seminterrato della scuola era l’unico luogo di salvezza, ma i russi hanno tolto questa possibilità anche alla gente. Lì c’erano circa 90 persone nella scuola. Circa 30 persone sono già state salvate dalle macerie”.

ORE 2:30 – ZELENSKY, EVACUATI OLTRE 300 CIVILI DA AZOVSTAL – Sono oltre 300 i civili “donne e bambini” che sono stati messi in salvo dall’inizio dell’evacuazione dall’acciaieria di Azovstal. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione citato dalla Cnn.Zelesnky ha ringraziano l’Onu e la Croce Rossa.

ORE 1:00 – SOTTO ATTACCO LA CITTA’ DI ZELENSKY – È sotto attacco la città del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Kryvyj Rih, centro metallurgico nell’est dove sono state udite esplosioni e dove suonano le sirene. La città è considerata tra le più sicure e tra le meglio armate di tutta l’Ucraina.

