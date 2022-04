È al 64esimo giorno la guerra in Ucraina. Che è ormai ufficialmente anche una guerra dell’energia dopo lo stop di Mosca al gas verso Polonia e Bulgaria. La ritorsione in quanto le società energetiche dei due Paesi non hanno accettato di pagare in rubli come chiesto da Mosca. Il Presidente russo Vladimir Putin è tornato ad alzare i torni. Ha minacciato: “Se qualcuno intende intervenire negli eventi in corso (in Ucraina) dall’esterno e creare minacce inaccettabili per noi, allora dovrebbe sapere che la nostra risposta a questi attacchi sarà rapida e fulminea“, ha detto ieri il presidente russo al Parlamento, “noi abbiamo tutti gli strumenti per questo, strumenti che nessuno può vantare e noi non ci vanteremo: li useremo se necessario e voglio che tutti lo sappiano”.

Palazzo Chigi intanto ha fatto sapere che il Presidente del Consiglio Mario Draghi il 10 maggio sarà alla Casa Bianca per un incontro con il presidente americano Joe Biden. La visita “riaffermerà i profondi legami di amicizia e partnership fra gli Stati Uniti e l’Italia”. Palazzo Chigi ha comunicato che il colloquio con il presidente degli Stati Uniti “sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell’incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia”.

È in fase i organizzazione anche il viaggio di Draghi a Kiev, invitato ufficialmente dal presidente Volodymyr Zelensky che ha ringraziato l’Italia per il supporto. Oggi l’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini al Copasir. Punto all’ordine del giorno la seconda tranche di aiuti militari a Kiev, lista che anche questa volta sarà secretata. E intanto si tinge di giallo la vicenda di Igor Volobuev: uno dei vicepresidenti di Gazprombank che ha lasciato la Russia per l’Ucraina dove ha dichiarato che si unirà ai combattimenti contro Mosca.

ORE 8:00 – FLOTTA RUSSA COLPISCE LE COSTE UCRAINE – L’intelligence del ministero del Regno Unito da sapere che “nonostante le imbarazzanti perdite della nave da sbarco Saratov e dell’incrociatore Moskva la Flotta russa del Mar Nero mantiene la capacità di colpire obiettivi sulla costa e il territorio ucraino”. Per il governo britannico lo stretto del Bosforo resta chiuso “a tutte le navi da guerra non turche, impedendo alla Russia di rimpiazzare il Moskva nel Mar Nero”. Per Londra sono circa 20 le navi da guerra russe operative nel Mar Nero.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/kGpbSP2o7L 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2022

ORE 7:30 – A KHERSON INTRODOTTO IL RUBLO – A partire dal primo maggio nella città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, che i russi dichiarano di aver conquistato, si comincerà a usare il rublo. Per quattro mesi saranno in circolazione sia la moneta russa che la grivnia ucraina. Quindi il passaggio definitivo.

ORE 7:00 – “DALL’INIZIO DELLA GUERRA MOSCA HA RADDOPPIATO GUADAGNI SUL GAS” – Un articolo della giornalista del Guardian Fiona Harvey riporta che dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina – 24 febbraio scorso – “la Russia ha quasi raddoppiato i ricavi derivanti dalla vendita di combustibili fossili all’Ue. Mosca ha ricevuto circa 62 miliardi di euro dall’esportazione di petrolio, gas e carbone, secondo i calcoli del Centre for Research on Energy and Clean Air. L’Europa ha speso 44 miliardi di euro negli scorsi due mesi, contro i 140 miliardi dell’intero 2021”.

ORE 6:50 – “GIUSTIZIATI UCRAINI CHE SI STAVANO ARRENDENDO” – Gli Stati Uniti riportano “informazioni credibili” di un’unita militare russa che avrebbe giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice generale per la Giustizia penale all’Onu, Beth Van Schaack. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze”.

ORE 6:45 – IL DISCORSO DI BIDEN – Alle 10:45, le 16:45 locali, il presidente USA Biden parlerà oggi alla Casa Bianca. Al centro del discorso il “sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia”.

ORE 6:30 – “22.400 RUSSI MORTI IN GUERRA” – Le autorità ucraine hanno dichiarato che il numero dei russi che hanno perso la vita in guerra sono 22.400. I dati del centro per la Comunicazione Strategica di Kiev vanno presi con le pinze essendo comunque di parte.

