63esimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Ogni tentativo di mediazione si è rivelato inutile, compreso l’ultimo realizzato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres che ieri ha incontrato Vladimir Putin a Mosca. “Senza Crimea e Donbass non si ragiona” ha ribadito il leader del Cremlino che continua gli attacchi nel sud-est del Paese e fa salire il livello di tensione in Transnistria, regione separatista (filorussa) della Moldavia dove sono presenti circa 1500 truppe di Mosca e dove si sono verificate una serie di esplosioni.

Cresce la tensione anche con la Nato e con i paesi d’Europa. Oggi la Russia taglierà le forniture di gas a Polonia e Bulgaria (che non hanno accettato il pagamento in rubli) mentre il Regno Unito di Boris Johnson ha dato il suo via libera ad attacchi ucraini con armi fornite da Londra contro obiettivi militari presenti in Russia. Immediata la reazione di Mosca che minaccia rappresaglie. E intanto nella notte è stato bombardato un deposito di munizioni nella regione di Belgorod, in Russia.

LA DIRETTA –

ZELENSKY: “TRE MISSILI RUSSI VICINO A CENTRALI NUCLEARI” – Nell’anniversario del disastro di Chernobyl, tre missili russi hanno sorvolato tre centrali nucleari ucraine. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. “Quella catastrofe (Chernobyl, ndr) dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, oggi hanno lanciato tre missili contro l’Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari“, ha dichiarato Zelensky come riportato da Ukrainska Pravda. In particolare si tratterebbe delle centrali di Zaporizhia, di Khmelnytsky e di una centrale dell’Ucraina meridionale.

ORE 8:10 – KIEV DENUNCIA 400 STUPRI TRA DONNE E BAMBINI – Sono 400 le denunce contro soldati russi per violenze sessuale a donne e bambini, arrivate dal primo al 14 aprile al numero istituito dal Parlamento ucraino per presentare segnalazioni e ricevere assistenza psicologica. Lo rende noto la commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino Lyudmyla Denisova citata dal Kyiv Independent. Denisova ha detto che dopo aver messo a disposizione dei cittadini il numero pubblico, le segnalazioni continuano a crescere.

ORE 8 – ZELENSKY: SMEBRARE E RIDISEGNARE EUROPA, QUESTO OBIETTIVO PUTIN “L’obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell’Ucraina, ma di smembrare l’intera Europa centrale e orientale e sferrare un colpo globale alla democrazia” ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno. Secondo Zelensky, per raggiungere il suo obiettivo Putin è pronto ad allargare il perimetro del conflitto alla Transnistria.

ORE 7:39 – 007 REGNO UNITO: AUMENTO RISCHIO VITTIME CIVILI – Nel sottolineare che l’Ucraina controlla la quasi totalità del suo spazio aereo e la Russia non è riuscita a distruggere la difesa aerea di Kiev, l’intelligence britannica spiega che “la maggior parte dei raid russi a Mariupol, si legge ancora, sono stati condotti con l’utilizzo di bombe a caduta libera non-guidate che riducono la capacità di controllo di Mosca e aumentano il rischio di vittime civili”.

ORE 6:22 – BELGOROD, DEPOSITO MUNIZIONI IN FIAMME – Un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka, nella regione russa di Belgorod. Lo scrive il governatore Gladkov sul suo canale Telegram, secondo quanto riportato dalla Tass. “Ho appena contattato il capo dell’insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka”, ha scritto precisando che “non ci sono distruzioni di edifici residenziali, case. Non ci sono vittime tra la popolazione civile”.

Ciro Cuozzo