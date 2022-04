La guerra in Ucraina scatenata dall’invasione della Russia è arrivata al 45esimo giorno. E continuano le stragi, languono le trattative, si moltiplicano per lo più gesti simbolici. Si combatte e si muore: ieri a Kramatorsk ulteriore step nell’escalation di violenza con i missili che hanno colpito la stazione, città nell’est del Paese, da dove migliaia di persone stanno partendo. Almeno 50 i morti. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca. Rimpallo di responsabilità sui missili utilizzati tra Russia e Ucraina.

È arrivata ieri in Ucraina in visita la Presidente della Commissione dell’Unione Europea Ursula von der Leyen. “Qui, l’umanità in frantumi”, ha detto. “Come il massacro di Bucha, come tanti altri crimini di guerra russi, l’attacco a Kramatorsk deve essere inserito tra le accuse che saranno portate in tribunale, cosa che dovrà accadere”, ha dichiarato in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al presidente von der Leyen ha consegnato il questionario per l’adesione dell’Ucraina all’Ue. La presidente ha visitato anche Bucha, luogo del massacro che ha sconvolto il mondo.

Kiev ha intanto ordinato circa 220mila fiale di atropina, sostanza che può essere utilizzata per contrastare gli effetti dell’eventuale uso di armi chimiche. Continuano incessanti le operazioni per creare corridoi umanitari ed evacuare quanti più civili possibile. Chiuse le sedi in Russia di Amnesty International e Human Rights Watch. “Non ci arrenderemo”, la nota di Amnesty, “si sbagliano profondamente se credono che chiudendo il nostro ufficio a Mosca interromperanno il nostro lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni dei diritti umani”, “raddoppieremo i nostri sforzi per denunciare le clamorose violazioni dei diritti umani da parte della Russia, sia in patria sia all’estero”, ha scritto Agnès Callamard, segretaria generale dell’organizzazione.

ORE 8:30 – L’ATTACCO ALLA STAZIONE DI KRAMATORSK – Stavano scappando le migliaia di civili alla stazione di Kramatorsk quando ieri si è consumata un bagno di sangue. Almeno 50 i morti, tra cui 10 bambini nell’attacco. Rimpallo di responsabilità tra Kiev e Mosca. I russi hanno subito dichiarato di non essere in possesso di razzi Tochka-U. Gli Stati Uniti sostengono il contrario. Le tesi finora ricostruite è che si sia trattato di un ordigno ucraino andato fuori controllo o di un ordigno russo recuperato nei depositi. Il missile, ha fatto sapere Kiev, conteneva munizioni a grappolo.

ORE 8:15 – IL CERCHIO MAGICO DI PUTIN SCRICCHIOLA – Starebbe salendo la tensione all’interno del cerchio magico del presidente russo Vladimir Putin. Secondo la ricostruzione de Il Corriere della Sera, ci sarebbero due fronti contrapposti al Cremlino: i falchi che vogliono “andare fino in fondo” e una parte più moderata che vorrebbe arrivare a una conclusione onorevole e negoziata dell'”operazionee speciale”. La colomba più a rischio è Dmitrij Peskov, portavoce di Putin, che nei giorni scorsi ha ammesso “perdite significative”, per la Russia “un’enorme tragedia”, e che ha parlato bene del noto attore Ivan Urgan che si era opposto alla guerra definendolo “un grande patriota”.

ORE 8:00 – “RISCHIO GUERRA USA-RUSSIA” – L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha rilasciato un’intervista a Newsweek parlato delle forniture di armi e munizioni all’Ucraina da parte dell’Occidente. “Pericolose e provocatorie” potrebbero portare a un confronto diretto tra Stati Uniti e Federazione Russia.

ORE 7:45 – LO SCHEMA DELLA GUERRA – I russi si stanno organizzando ormai da giorni nell’est del Paese. Secondo il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, il prossimo obiettivo potrebbe essere la città di Kharkiv, la seconda più grande dell’Ucraina. Mosca sta raggruppando le truppe “verso Izium” e “hanno in programma di avanzare verso Kharkiv prima di tutto”. Dopo potrebbero avanzare di nuovo su Kiev.

ORE 6:00 – INTELLIGENCE UK: “MOSCA CONTINUA A COLPIRE CIVILI” – Il consueto report quotidiano dell’intelligence militare britannica riporta che la Russia continua a colpire obiettivi civili, come ieri alla stazione di Kramatorsk. Il focus delle operazioni militari ora si è spostato nel Donbass, su Mariupol e Mykolaiv. L’attacco è sostenuto da un “costante lancio di missili da crociera dalle navi russe”. La resistenza continua a impedire la creazione di un corridoio terrestre tra Crimea e Donbass.

ORE 3:00 – FONTI USA: “MOSCA VUOLE VINCERE ENTRO IL 9 MAGGIO” – Funzionari europei e americani hanno riferito alla BBC che i russi vogliono ottenere una vittoria in Ucraina entro il 9 maggio, data simbolica che celebra la vittoria dei russi sui nazisti nella Seconda guerra mondiale.

ORE 2:00 – ALMENO 6.665 CIVILI EVACUATI – Almeno 6.665 persone sono state evacuate ieri in Ucraina attraverso corridoi umanitari. Lo scrive su Facebook la vicepremier del Paese, Iryna Vereshchuk.

ORE 00:30 – COPRIFUOCO A ODESSA – Dalle 21:00 di sabato fino alle 6:00 di lunedì, ora locale, a Odessa sarà imposto il coprifuoco. Sulla città affacciata sul Mar Nero aleggia la minaccia di attacchi missilistici.

