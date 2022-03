Erano in fila in attesa di ricevere aiuti umanitari quando vengono colpite da un razzo russo. E’ successo giovedì 24 marzo nel parcheggio del “New Poshta Postal Department” a Kharkiv, in Ucraina. Secondo alcuni media locali il bilancio sarebbe di sei morti e 15 persone ferite ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il video gira sui social da ore e, secondo il Guardian, la localizzazione è confermata da Google Maps. Si tratterebbe dell’ennesimo crimine di guerra effettuato dall’esercito di Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio scorso.

Nel filmato si vedono decine di persone nel piazzale del parcheggio, dove ci sono diverse auto. Sono in attesa di ricevere aiuti umanitari in una delle città più martoriate dall’inizio della guerra. All’improvviso un razzo esplode vicino ad un’auto dove erano presenti diverse persone. Si alza una piccola nube nera. Inizia una fuga generale anche se dalla immagini successivamente pare che nessuno soccorra eventuali feriti.

“Le truppe russe stanno prendendo di mira i depositi di generi alimentari a Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale nell’Oblast di Lugansk, perché sanno dove si trovano”. Lo ha annunciato nella mattinata di sabato 26 marzo il governatore di Lugansk (Donbass) Serhiy Haidai, citato da Ukrinform. “I russi sanno dove si trovano i depositi ma non sanno se sono pieni o meno: un altro segno di ‘pace russa’ è quello di lasciare i civili senza cibo. La chiamano ‘operazione speciale'”, ha scritto Gaidai.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo