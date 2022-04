Nel 44esimo giorno di guerra si registra una calma apparente in attesa della riorganizzazione delle truppe russe nel Sud-Est dell’Ucraina per il tentativo di conquista dell’interno Donbass e delle città meridionali, a partire da Mariupol che, ha annunciato ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “sarà presto liberata”. Peskov che ha anche ammesso, per la prima volta, le “perdite significative” (senza fornire numeri) subite dall’esercito dall’inizio dell’invasione.

Truppe russe che hanno lasciato la regione di Sumy così come quella di Kiev e si stanno rifornendo in Bielorussia prima di ripartire. Intanto dopo il quinto pacchetto di sanzioni imposto dall’Ue, oggi sarà in visita a Kiev la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Usa e Australia armano fino ai denti le truppe di Zelensky mentre la Russia ha incassato anche la sospensione dal Consiglio dell’Onu per i diritti umani.

LA DIRETTA

ORE 9:22 – I video con i droni che mostrano il massacro di Bucha durante l’occupazione di Putin. Dopo la pubblicazione delle foto satellitari che testimoniano la presenza dei corpi durante l’occupazione di Mosca e degli audio tra soldati russi che parlano delle barbarie commesse, nei video pubblicati da Meduza ci sono immagini prese dai droni dei distretti meridionali della cittadina e girate dal 23 al 30 marzo 2022. Nei filmati si vedono sull’oramai nota via Yablonska i cadaveri dei civili morti in strada. Meduza rivela la fonte delle immagini: si tratta del neonazista bielorusso Serhii “Botsman” Korotkykh, che combatte con gli ucraini ed è stato accusato dai media russi di aver ucciso i civili di Bucha, insieme al suo battaglione, tra il 31 marzo e il primo aprile.

ORE 8:18 – VON DER LEYEN E BORRELL A KIEV DA ZELENSKY – La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen e l’alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell sono in questi momenti diretti a Kiev. Von der Leyen su Twitter ha pubblicato un post in cui annuncia: “Looking forward to Kyv” (verso Kiev), pubblicando una foto che la ritrae all’uscita da un treno con i colori giallo e azzurro dell’Ucraina, accanto al primo ministro slovacco Eduard Heger, seguita da Borrell. Anche Borrell sul suo profilo scrive “sulla strada per Kiev” in inglese e in ucraino, con una foto che lo ritrae insieme a von der Leyen mentre camminano seguiti dalle scorte.

ORE 8.10 – MASSACRO BUCHA, VIDEO INCASTRA MILITARI RUSSI – Il media indipendente russo Meduza ha pubblicato un video che dimostra come i civili a Bucha siano stati uccisi durante l’occupazione russa della città ucraina. Il video è stato effettuato da un drone ed è stato girato in diversi giorni, dal 23 al 30 marzo 2022. Le immagini, messe a confronto con il video girato sul terreno dopo il ritiro dell’esercito russo, mostrano che la posizione dei corpi coincide. “Le registrazioni che pubblichiamo sono un altro elemento di prova molto importante (insieme alle immagini satellitari del New York Times), che mostrano che le persone a Bucha furono uccise prima che le truppe russe si ritirassero dalla città”, scrive Meduza. Le truppe russe sono arrivate nella cittadina a nord di Kiev intorno al 7 marzo. Il ritiro è avvenuto a fine mese.

ORE 7.44 – FORZE RUSSE IN RIFORNIMENTO PRIMA DEL DONBASS – “Le forze russe ora si sono completamente ritirate dal nord dell’Ucraina verso la Bielorussia e la Russia. Almeno alcune di queste forze saranno trasferite nell’est dell’Ucraina per combattere nel Donbass”. Lo afferma l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento della situazione sul campo di battaglia. “Molte di queste forze richiederanno un significativo rifornimento prima di essere pronte per essere dispiegate più a est”, sottolinea l’intelligence, secondo cui un trasferimento di queste truppe “richiederà probabilmente almeno una settimana”. “Continuano i bombardamenti russi delle città a est e a sud e le forze russe sono avanzate più a sud della città importante dal punto di vista strategico di Izium che rimane sotto il loro controllo”, si conclude l’aggiornamento.

ORE 6 – “PUTIN RINUNCIA A CONQUISTARE KIEV” – Il presidente russo Vladimir Putin “ha rinunciato a conquistare Kiev”. Lo ha detto durante un’audizione parlamentare il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin, secondo quanto riferisce il Guardian. “Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l’Ucraina, e conquistare molto rapidamente la capitale. Si era sbagliato. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per conquistare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell’est del Paese”

ORE 5:32 – DA USA MIGLIAIA DI ARMI IN UCRAINA – Gli Stati Uniti armano fino a i denti l’Ucraina accogliendo l’appello del ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba. Secondo la Cnn, sono stati inviati in Ucraina più di 12mila sistemi anti-carro, centinaia di droni suicidi e 1.400 sistemi antiaerei. Martedì scorso gli Usa avevano approvato altri 100 milioni di dollari in armi per l’Ucraina portando l’assistenza totale degli a Kiev a circa 1,7 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione russa.

Ecco l’elenco delle armi impegnate in Ucraina: oltre di 1.400 sistemi antiaerei Stinger Più di 5mila sistemi anti-carro Javelin Più di 7mila di altri sistemi anti-carro Centinaia di droni Switchblade Oltre 50.000.000 munizioni 45.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti Sistemi a razzo a guida laser Sistemi aerei senza pilota Puma Dispositivi per la visione notturna, sistemi di immagini termiche e ottiche Servizi di immagini satellitari. Tali munizioni non sono tutte arrivate in Ucraina, spiega Cnn. Mercoledì, l’addetto stampa del Pentagono John Kirby ha affermato che gli Stati Uniti hanno inviato circa 100 droni suicidi Switchblade e stanno lavorando per inviarne altri.

ORE 4:55 – AUSTRALIA INVIA CORAZZATI A KIEV – Il governo australiano si appresta ad inviare a Kiev 20 veicoli corazzati per il trasporto truppe ADF Bushmasters del valore complessivo di circa 34 milioni di euro. I primi quattro mezzi, riverniciati in verde e con un messaggio “United with Ukraine” dipinto sulla fiancata, partiranno oggi per l’est Europa su un C-17 dell’aeronautica di Canberra. Il lavoro per l’invio dei mezzi, riferiscono i media australiani, è iniziato subito dopo un messaggio in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva fatto una richiesta specifica proprio per i Bushmaster.

Ciro Cuozzo