Un massacro come, o peggiore, di quello già accertato a Bucha. Gli orrori compiuti nella città di Borodyanka potrebbero essere un nuovo simbolo della guerra scatenata ormai sei settimane fa dal Cremlino in Ucraina.

Le testimonianze in arrivo da Borodyanka, 13mila abitanti a circa 60 chilometri a nord-ovest di Kiev e a 20 chilometri da Bucha, evocano un nuovo disastro umanitario: la città, da cui i russi si sono ritirati il primo aprile, potrebbe aver subito alcuni dei peggiori bombardamenti da quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina.

Secondo polizia e politici locali ci sarebbero diverse centina di persone sepolte sotto le macerie dei condomini distrutti dai bombardamenti impartiti da Mosca. Lo scenario, testimoniato dalle foto, è spettrale: edifici bruciati e collassasti, segnati da fori di proiettili, bombe e missili, e frammenti di schegge.

“Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti a Borodyanka dai bombardamenti russi. Il 24 febbraio siamo stati la prima città ad essere bombardata. Stiamo cominciando adesso a portare via i corpi perché i russi non ce lo hanno permesso fino a quando c’è stata l’occupazione. Ci hanno detto che potevamo evacuare ma sparavano a chiunque uscisse in strada, affiggendo cartelli affinché restassimo in casa e disegnando il simbolo dell’occupazione ovunque”, racconta il sindaco di Borodyanka Georgiy Erko, all’inviato dell’Ansa sul posto.

