È al 41esimo giorno la guerra in Ucraina e sono i giorni dopo il massacro di Bucha: sobborgo alle porte di Kiev. Dove sono trovati centinaia di cadaveri, vittime di esecuzioni, in strada e in fosse comuni dopo la ritirata dei russi e il ritorno delle forze ucraine in contrattacco. I fatti di Bucha hanno determinato un salto di qualità mediatico nelle carneficine di questi giorni. Potrebbe esserci un prima e un dopo Bucha. Mosca nega le responsabilità e parla di propaganda. Il New York Times tramite un’inchiesta realizzata con immagini satellitari riporta che i corpi sono in strada da settimane, da “prima del ritiro delle truppe russe”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto visita ieri al sobborgo e definito i russi “macellai”. Parlerà oggi alle Nazioni Unite. Per il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin deve essere processato per crimini di guerra. Espulsi diplomatici russi da Francia e Germania. L’alto rappresentante dell’Unione Europea Josep Borrell ha assicurato che si procederà con nuove e durissime sanzioni contro Mosca ma non c’è accordo sulle forniture di gas.

Altri orrori potrebbero emergere, come ha anticipato Zelensky, dalle aree occupate dai russi nei giorni scorsi e dove le contro-offensive ucraine hanno recuperato terreno. Ritrovati i corpi di cinque civili con le mani legate dietro la schiena, tra cui quelli della sindaca Olga Sukhenko, del marito e di suo figlio, in un villaggio alle porte di Kiev. Le forze di Mosca stanno concentrando le loro truppe a sud e nell’est del Paese, nei pressi del Donbass. Denunciati intanto bombardamenti con vittime a Mykolaiv.

