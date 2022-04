La guerra in Ucraina entra nella sesta settimana e le violenze non sembrano scemare, anzi. Sul campo la mossa delle truppe russe sembra ormai chiara: concentrare gli sforzi militari sul Donbass, per rafforzare il controllo sul territorio separatista filo-russo, e per puntare con una manovra a tenaglia alla conquista di Mariupol, collegando creando così un collegamento diretto alla Crimea.

Dal punto di vista politico la novità è sicuramente il discorso tenuto alle Nazioni Unite da Volodymyr Zelensky, col Consiglio di sicurezza dell’Onu riunito ieri mattina a New York su richiesta di Mosca. Il presidente ucraino ha paragonato i militari russi “ai terroristi dell’Isis, ha avvertito che “Bucha non è un caso isolato”, ma soprattutto ha attaccato duramente l’Onu: “Se non siete in grado di intervenire, di aiutarci, se per noi avrete solo vuote parole, allora significa che non avete nessuna funzione. Dovreste semplicemente dissolvervi”.

Nuove testimonianze di orrori di guerra arrivano intanto da una seconda città distrutta dai bombardamenti, Borodyanka, mentre gli Stati Uniti hanno aumentato il coinvolgimento nel conflitto stanziando altri 100 milioni di dollari per fornire l’esercito di Kiev di missili anticarro Javelin.

LA DIRETTA

ORE 9:20 – PAPA FRANCESCO COME ZELENSKY: “ONU IMPOTENTE DI FRONTE ALLA GUERRA” – “Nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza delle Organizzazioni delle Nazioni Unite”. Papa Francesco come Volodymyr Zelensky, col pontefice che durante l’Udienza Generale incentrata sul viaggio apostolico a Malta ha criticato il ruolo tenuto dalle Nazioni Unite nel conflitto in Ucraina.

Oggi si parla spesso di “geopolitica”, ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l’area di influenza economica, ideologica e militare», ha sottolineato il Papa.

ORE 8:50 – ESERCITO RUSSO COLPISCE DEPOSITO PETROLIO NEL DNIPROPETROVSK – Il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, ha reso noto via Telegram che l’esercito russo nella notte ha colpito con diversi attacchi aerei un deposito di petrolio nella regione. “La notte è stata allarmante e difficile. Il nemico ha attaccato la nostra regione dall’alto e ha colpito il deposito di petrolio e uno degli impianti. Il deposito di petrolio con il carburante è stato distrutto. I soccorritori stanno ancora combattendo le fiamme dell’impianto. C’è un grande incendio. Il carburante sta bruciando”, ha scritto Reznichenko. Al momento non è chiaro se vi siano vittime. ⚡️Russian air strikes destroy oil depot, set fire to factory in Dnipropetrovsk Oblast area. Dnipropetrovsk Oblast Governor Valentyn Reznichenko said in a Telegram post on April 6 that rescuers are still attempting to put out the intense fire at the factory. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 6, 2022

ORE 8:30 – AUTO CONTRO AMBASCIATA RUSSA A BUCAREST – Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato o di un semplice incidente, anche se nei giorni scorsi diverse ambasciate russe in Europa erano state prese di mira da manifestanti a causa dell’invasione russa in Ucraina.

Questa mattina, alle 6, un’auto si è schiantata contro il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest, in Romania, con la vettura che ha preso fuoco e il conducente che è morto tra le fiamme. L’auto, come riferito dalla polizia della capitale, si è schiantata contro il cancello, ma non è entrata nel complesso dell’ambasciata.

Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București. Autoturismul a luat foc. Circulația rutieră este blocată pe artera care a avut loc accidentul, la fața locului sunt prezente multe echipaje de la brigada antitero, dar și polițiști și jandarmi. pic.twitter.com/UtBYViTQvw — Marius Daniel (@MariusD78953735) April 6, 2022

ORE 7:45 – MOSCA: “RISPONDEREMO A OGNI ATTO OSTILE” – Il governo di Mosca “risponderà ad ogni atto ostile contro la Russia”. A dirlo è il ministero degli Esteri russo guidato da Sergej Lavrov.

Il riferimento è all’espulsione di diplomatici decisa tra lunedì e martedì da diversi paesi europei e la contromossa sarà, probabilmente, l’espulsione dei rappresentanti dei Paesi che hanno deciso di punire i funzionari russi.

ORE 6:40 – L’INTELLIGENCE DI LONDRA: “A MARIUPOL PESANTI BOMBARDAMENTI” – Nel consueto report giornaliero sull’andamento del conflitto in Ucraina, i servizi di intelligence puntano il focus sui pesanti bombardamenti in corso sulla città di Mariupol. Il report sostiene che la gran parte dei circa 16mila abitanti rimasti in città sono senza elettricità, senz’acqua e medicine.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3Oz7eZieEQ 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6hxubnBabH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2022

ORE 5:30 – SINDACO BUCHA: “UCCISI 320 CIVILI” – Anatoly Fedoruk, il sindaco di Bucha, ha raccontato alla BBC che le truppe russe hanno ucciso nella sua città almeno 320 civili durante l’occupazione.

“Ho assistito a diversi episodi”, racconta Anatoly Fedoruk. “C’erano tre auto di civili che cercavano di evacuare in direzione di Kiev e che sono stati brutalmente uccisi a colpi d’arma da fuoco. C’era anche una donna incinta il cui marito urlava di non spararle. Ma loro hanno sparato e l’hanno uccisa brutalmente”.

BBC: Bucha mayor estimates 320 civilians killed by Russian forces. Mayor of Bucha Anatoly Fedoruk said in a televised interview on April 5 that he had also personally witnessed the murder of several of the town’s residents by Russian forces during its occupation. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 6, 2022

Il sindaco ha quindi invitato il ministro degli Esteri russo Lavrov, che ha pubblicamente negato i crimini attribuiti ai russi, a “venire nella città di Bucha a vedere di persona i corpi delle persone uccise, a guardare negli occhi le loro famiglie, le loro madri, mariti o bambini diventati orfani”.

ORE 3:45 – DAGLI STATI UNITI ALTRI 100 MILIONI DI AIUTI MILITARI – Gli Stati Uniti annunciano ulteriori stanziamenti militari per l’Ucraina. Il segretario di Stato Antony Blinken via social ha confermato di aver autorizzato “100 milioni di dollari per venire incontro all’urgente bisogno dell’Ucraina di sistemi anti-corazzati”.

As Ukraine’s forces bravely continue to combat Russia’s renewed invasion, I have authorized $100 million to meet an urgent need for additional anti-armor systems for Ukraine’s forces. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2022

Il portavoce del Pentagono John Kirby, ha affermato che il finanziamento extra di 100 mln sarà utilizzato «per soddisfare un urgente bisogno ucraino di ulteriori sistemi anti-corazza Javelin».

ORE 1:30 – GENERALE USA: “GUERRA DURERA’ ANNI” – Il generale dell’esercito statunitense Mark Milley profetizza un conflitto lungo, che potrebbe durare anni. “Penso che questo sia un conflitto molto prolungato, penso che sia almeno misurabile in anni. Non so se decenni, ma almeno anni di sicuro”, ha detto Milley, citato dal Guardian.

ORE 0:25 – PROCURATRICE UCRAINA: “DAI RUSSI ABUSI E TORTURE SUI BAMBINI” – L’orrore di Bucha non è un caso isolato. È la denuncia del procuratore generale ucraino, Irina Venediktova, che ha accusato l’esercito russo di aver compiuto violenze sessuali non solo contro donne e uomini, ma anche bambini e anziani.

Redazione

Carmine Di Niro