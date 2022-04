Dopo la missione lampo statunitense a Kiev e il colloquio tra il segretario di Stato americano Blinken, quello alla Difesa Usa Austin, e il presidente ucraino Zelensky, gli Stati uniti hanno annunciato altri 700 milioni di dollari di aiuti in armi che in parte dovrebbero essere riservati a ripristinare le scorte di Paesi Nato che hanno ceduto alcune delle loro riserve all’Ucraina. Ufficialmente, secondo dati di Washington, gli Stati Uniti hanno inviato a Kiev oltre 4 miliardi di dollari di materiale militare dall’inizio del mandato di Biden.

Annunciata riapertura in settimana della rappresentanza diplomatica statunitense a Kiev e nominata la nuova ambasciatrice: Bridget Brink, attuale ambasciatrice americana in Slovacchia. E’ in missione diplomatica anche il segretario generale dell’Onu, Gutierres, ieri ad Ankara, oggi a Mosca. «Il Cremlino sta fallendo i suoi obiettivi», ha detto Blinken. «Vogliamo una Russia indebolita al punto da non poter più fare altre guerre» ha detto parole di Austin. Blinken ha detto ieri di essere andato con Austin “in treno dalla Polonia a Kiev”. Mosca ha bombardato nel giro di un’ora 5 stazioni nell’Ucraina centrale e occidentale. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’attacco sarebbe stato lanciato da un bombardiere strategico Tu-95. Secondo le prime notizie in arrivo dall’Ucraina. la tregua annunciata da Mosca per permettere ai civili di lasciare l’acciaieria di Azovstal a Mariupol non sarebbe stata rispettata.

Discorso molto minaccioso di Putin alla tv russa. Ha detto che gli Stati Uniti e l’Unione europea puntano a distruggere la Russia «dal suo interno», ma questo tentativo «sta fallendo», che l’economia del suo Paese riesce a sopportare l’impatto delle sanzioni, e che i servizi segreti ucraini, supportati da quelli occidentali, avevano pianificato di uccidere il giornalista russo Vladimir Solovyev, la voce più estrema e nota della propaganda russa. Si è detto «sorpreso» dai «diplomatici americani ed europei che utilizzano i loro satelliti ucraini per ottenere la vittoria sul campo di battaglia. È una diplomazia bizzarra, i diplomatici dovrebbero chiedere soluzioni diplomatiche. L’Occidente sta mostrando tutto il suo passato coloniale». Putin avrebbe inviato un messaggio di congratulazioni a Macron per il rinnovo del mandato presidenziale. Mosca dopo aver nei giorni scorsi taciuto sulle conseguenze del rogo, dalle cause sconosciute, scoppiato all’Istituto di ricerca per la difesa aerospaziale a Tver, 180 chilometri a nord ovest di Mosca., ha fatto sapere che ci sono stati 17 morti e che solo 5 vittime sono state identificate. L’istituto di ricerca era coinvolto nello sviluppo di alcune delle armi più evolute dell’esercito russo tra cui, secondo la Associated Press, i missili Iskander.

Angela Nocioni