Avrebbe ucciso la figlia di 56 anni perché malata da tempo di Alzheimer e poco dopo ha provato a togliersi la vita puntandosi la pistola alla tempia e facendo fuoco. E’ ricoverato in fin di vita l’uomo, 89 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare. La tragedia si è consumata in un appartamento in via Vittorio Veneto a Marigliano, comune in provincia di Napoli, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in mattinata, allertati da alcuni vicini.

Nell’appartamento i militari hanno trovato il corpo senza vita della donna, colpita da un colpo d’arma da fuoco. Poco distante il padre, ferito da un proiettile alla testa. A terra una pistola calibro 6,35 regolarmente detenuta dall’anziano. Dai primi accertamenti pare si tratti di un omicidio-tentato suicidio. A coadiuvare i carabinieri della stazione di Marigliano nelle indagini ci sono anche i militari della Compagnia di Castello di Cisterna.

seguono aggiornamenti

