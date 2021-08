È stata uccisa con diversi colpi di pistola mentre passeggiava con alcuni amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marina di Aci Castello in provincia di Catania, nei pressi del porticciolo. È morta così Vanessa Zappalà, 26 anni: a sparare secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima, attualmente ricercato dai militari dell’Arma.

Zappalà già in passato aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari e attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Nell’agguato costato la vita alla 26enne anche un’altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena.

L’uomo, originario di San Giovanni La Punta, dopo aver sparato, è scappato ed è attualmente ricercato.

L’omicidio è avvenuto verso le tre della scorsa notte a pochi passati dal porticciolo del lungomare di Acitrezza, lì dove Verga aveva ambientato i suoi Malavoglia. L’ex fidanzato della vittima, con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca, si sarebbe presentato chiedendo un chiarimento quando ha estratto la pistola esplodendo più colpi verso Vanessa.

(in aggiornamento)

