Una donna presa in ostaggio è stata uccisa nel nord della Striscia di Gaza, in circostanze ancora da chiarire, in una delle aree di combattimento. La notizia è stata diffusa dall’emittente qatariota Al Jazeera, che cita una fonte delle Brigate Al-Qassam, il ramo armato di Hamas. La stessa fonte ha affermato: «Le circostanze dell’accaduto sono in fase di indagine e non intendiamo divulgare il nome della prigioniera deceduta per ragioni di sicurezza».

Non è la prima volta che viene segnalata la morte di ostaggi israeliani a seguito dei bombardamenti dell’esercito israeliano. Il numero preciso di prigionieri nelle mani del gruppo palestinese rimane incerto; secondo alcune stime israeliane, 107 persone sarebbero ancora detenute a Gaza, di cui circa 50 ancora in vita.

Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) ha dichiarato all’ANSA di non disporre di informazioni sulla presunta morte di una donna, aggiungendo di “Non avere riscontri su questo”.

