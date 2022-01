Era scomparso nel nulla da alcune ore, tanto che i familiari avevano diffuso un appello via social e tramite i mezzi di informazione locali per aiutare nelle ricerche. È stato trovato senza vita ieri sera all’interno di uno stabile del centro di Trieste, un ostello in via Rittmeyer, un 17enne triestino di origini serbe.

Non una morte naturale, quella del giovane: il 17enne sarebbe stato infatti ucciso, strangolato da un coetaneo che nel corso della notte avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto agli inquirenti.

Un omicidio dal movente passionale: i due, secondo quanto emerso dalle prime indagini, si contendevano una ragazza.

Il corpo del 17enne è stato trovato in una stanza dell’ostello, dove non c’erano tracce di sostanze stupefacenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trieste, coordinati dal pm Lucia Baldovin. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche scientifica e il medico legale Fulvio Costantinides, che hanno trascorso nel palazzo la nottata per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.

Durante l’interrogatorio, scrive Repubblica, il giovane sarebbe andato in escandescenze e per questo portato al pronto soccorso, dove è ancora piantonato.

