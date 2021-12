“Guardatelo bene quest’uomo, se qualcuno fosse andato da lui e gli avrebbe detto non ho la possibilità di fare la spesa per il Natale lui gli avrebbe dato tutto il necessario. Non immaginate il grande cuore e la generosità che aveva”. E’ solo uno dei tantiche in questi tristi giorni natalizi ricordano, per tutti ‘‘, il(marito e padre di tre figli, la più piccola ha 13 anni) ucciso la sera del 23 dicembre mentreall’auto dei rapinatori entrati in azione nella sua, “Il Delfino”, a, comune dell’area vesuviana in provincia di Napoli.

Mentre proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata per chiudere quanto prima il cerchio intorno ai tre banditi entrati in azioni a bordo di un’auto, ritrovata dopo alcune ore bruciata nei pressi delle case popolari della zona Piano Napoli, sempre a Boscoreale, la sera della vigilia è andata in scena una veglia all’esterno della pescheria in via Giovanni Della Rocca.

Numerosi i cittadini che hanno ricordato il pescivendolo ammazzato con un colpo al volto. Messaggi, fiori, lumini per ribadire che la parte sana è stanca dell’escalation di criminalità che da tempo affligge diverse aree della provincia e della città napoletana. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice in Prefettura per fare il punto della situazione e trovare, si spera, nuove contromisure per presidiare nel miglior modo possibile il territorio.