Un uomo di 31 anni è stato arrestato per sospetto omicidio dopo il ritrovamento di tre corpi senza vita nel centro di Nottingham alle prime ore di oggi. A darne notizia è stata la polizia locale, dopo che aveva parlato di “un incidente serio” a seguito del quale avevano chiuso diverse strade nel centro della città britannica. La polizia antiterrorismo britannica sta fornendo assistenza alle indagini, lo riferisce il Guardian. I tre attacchi tuttavia non sono stati dichiarati atto terroristico.

Nella concitazione di una situazione ancora in evoluzione, si è ricostruito che – nelle prime ore del giorno – sono stati segnalati alla polizia due primi due corpi senza vita; successivamente un terzo cadavere è stato ritrovato poco lontano; intanto, un furgone ha tentato di investire altre tre persone, ferendole.

Gli agenti sono stati chiamati a Ilkeston Road subito dopo le 4 del mattino (ora locale), dove due persone sono state trovate morte per strada. Una testimone oculare, citata dalla Bbc, avrebbe assistito all’accoltellamento. Un altro uomo è stato trovato morto successivamente in Magdala Road. Le forze dell’ordine sono state chiamate anche in Milton Street, dove un furgone ha tentato di colpire tre persone, ricoverate in ospedale. Il capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell, ha dichiarato: “Questo e’ un incidente orribile e tragico. Riteniamo che questi tre incidenti siano tutti collegati e abbiamo un uomo in custodia”.

Secondo la polizia, i delitti sono collegati fra loro. La polizia di Nottingham, riporta intanto la Bbc, ha lanciato un appello pubblico chiedendo di chiamare una linea telefonica apposita a chiunque sia in possesso di informazioni su quanto accaduto questa mattina. Il numero è anche riservato a chi vuole avere informazioni perché è preoccupato per un parente o un amico.

Il premier britannico Rishi Sunak definisce “scioccante” quanto accaduto stamattina.

