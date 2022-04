Un uomo di 52 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, in piazza Medaglie d’Oro nel quartiere Arenella a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Vomero, si tratta di un clochard di nazionalità ucraina, stroncato da un malore così come constatato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Non si tratterebbe dunque di una morte violenta. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti. Nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

