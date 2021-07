Completamente ubriaco e al termine dell’ennesimo litigio con la compagna, ha impugnato la pistola esplodendo un colpo d’arma da fuoco contro il muro di casa. Attimi di panico si sono vissuti la scorsa notte in un’abitazione di Caivano, comune in provincia di Napoli, dove un uomo di 62 anni, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Casoria per maltrattamenti in famiglia ed esplosioni pericolose, omessa custodia di armi e detenzione di munizionamento superiore alla quantità prevista.

La centrale operativa 112 ha raccolto nella notte una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, esplosi verosimilmente in un’abitazione del centro città. Quando i militari hanno individuato l’appartamento, hanno scoperto che il 62enne, completamente ubriaco, aveva litigato con la compagna convivente e aveva sparato un proiettile contro un muro di casa.

L’uomo è stato denunciato, pistola e le altre armi in casa – tutte regolarmente detenute -sono state sequestrate così come l’ogiva che si era conficcata in una parete. La convivente ha poi presentato denuncia, raccontando di essere ormai da tempo vittima di vessazioni ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare per paura.

Redazione

Giovanni Pisano