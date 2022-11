Una immane tragedia ha scosso le prime ore del mattino di Milano. Un ragazzino di 14 anni stava raggiungendo la scuola in bici quando è stato travolto e ucciso da un tram in transito. Per lui sono stati inutili i soccorsi, è morto nel drammatico impatto.

Intorno alle 8 del mattino le vie di Milano erano come sempre prese dal trambusto e dal viavai di chi va a scuola e chi a lavoro. Il 14enne stava raggiungendo la scuola in bici quando un tram della linea 16 lo ha investito in via Tito Livio, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 8 del mattino quando è avvenuto il drammatico impatto.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, sembra che il quattordicenne, forse uno studente del vicino liceo scientifico Einstein, pedalasse sulla sua bicicletta quando è stato colpito dal mezzo ed è rimasto incastrato tra i binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Bloccata la circolazione del traffico da via Monte Velino a via Tito Livio. Il corpo del 14enne è stato estratto dai binari ma per lui non c’era già più nulla da fare, mentre l’autista del tram è stato trasportato in stato di shock in ospedale

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’incidente sarebbe avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale. Sul posto la Polizia locale sta effettuando i rilievi. L’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne, che frequentava la prima D al liceo Scientifico Albert Einstein di Milano, a cento metri dal luogo dell’incidente.

“Oggi per Milano è un giorno molto triste“, ha scritto in un tweet il sindaco Beppe Sala. “Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino“, conclude il sindaco.

