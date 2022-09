Vaccinazioni anti Covid, somministrazioni con accesso libero sia nei Centri Vaccinali distrettuali che a Fagianeria Real Bosco di Capodimonte. “La diffusione delle diverse varianti del Covid e la ripresa dei casi di contagio ci impongono grande cautela, ma soprattutto ci dicono che solo con le vaccinazioni possiamo evitare di tornare a situazioni di crisi nel corso dell’ormai prossima stagione autunnale. Oggi siamo ancor più in grado di rispondere al virus con antivirali, anticorpi monoclonali e protocolli che consentono di ridurre di molto il numero delle ospedalizzazioni, ma non possiamo permetterci passi falsi”. A dirlo è il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, nell’annunciare il proseguimento della campagna vaccinale alla luce dell’attuale scenario pandemico e dei nuovi vaccini disponibili a seguito del via libera dell’AIFA, che ha approvato la dose booster con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax.

In funzione della disponibilità dei “nuovi vaccini” la Regione Campania ha invitato le Aziende a “divulgare le indicazioni di cui alla Circolare Ministeriale prot. n°0038309 del 07.09.2022 presso i Centri Vaccinali Covid” con la quale è raccomandata prioritariamente la formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei due vaccini a m-RNA, Comirnaty e Spikevax: a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa (cfr. circolare n° 32664 del 11/07/2022), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza; a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.

Lo sforzo dell’ASL Napoli 1 Centro è rivolto in particolare alle prime o seconde dosi booster agli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali e per i soggetti di età dai 60 anni con o senza fattori di rischio specifici per la progressione verso una forma severa di Covid nonché i fragili senza limite di età. “Anche questa nuova disponibilità di vaccini ci vede impegnati nel continuare a dare un impulso concreto alla campagna vaccinale – prosegue Verdoliva – sfruttando la capillarità dei Centri Vaccinali dei Distretti. Ancora una volta l’ASL Napoli 1 Centro ha il preciso obiettivo di dare immediata attuazione al “Piano” ed all’invito del presidente Vincenzo De Luca a stimolare la popolazione a rischio a completare, o in alcuni casi a intraprendere, il ciclo vaccinale”. Le parole del direttore generale Verdoliva suonano dunque come un chiaro appello alla vaccinazione, particolarmente a chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale.

Il nuovo calendario vaccinale anti Covid, in termini di giornate ed orari, punta ancora una volta ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo un’ampia disponibilità di luoghi e di orari. Di seguito il nuovo calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali.

PROGRAMMA dal 12 al 30 SETTEMBRE 2022

Centro Vaccinale distretti sanitari di base adulti – dai 12 e fino a over 80 dal LUNEDI’ al VENERDI’, ore 9,00 / ore 14,00 escluso lunedì 19 settembre

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all’Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

– via Vespucci n°9 secondo piano

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Centro Vaccinale Isola di Capri presso il Distretto Santario di base n°73 via le botteghe n°30

– dai 12 e fino a over 80

SETTEMBRE

ogni GIOVEDI’.…… dalle ore 09,00 alle ore 12,00

– esclusivamente fascia età 5 – 11

SETTEMBRE

ogni GIOVEDI’.…… dalle ore 13,00 alle ore 15,00

inoltre:

– presso gli studi dei MMG / farmacie aderenti alla campagna vaccinale;

Centri Vaccinali….già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base Pediatrici – esclusivamente fascia età 5 – 11 il MERCOLEDI’, ore 9,00 / ore 14,00

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

– corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…….. Bagnoli / Fuorigrotta

– via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…….. Pianura / Soccavo

– via Scherillo n°12

DSb n°27…….. Arenella / Vomero

– via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28…….. Chiaiano / Piscinola / Marianella

– via della Resistenza n°25

DSb n°29……..Stella / San Carlo all’Arena

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30……..Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

– via Valente n. 31

DSb n°31…….. Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

– via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…….. Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

– via P. Ammendola n°1

DSb n°33…….. San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

– vico Dattero alla Maddalena n°2

inoltre:

– presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

Centro Vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte

Adulti………..dai 12 e fino a over 80

dal LUNEDI’ al VENERDI’ ore 9,00 / ore 14,00 escluso lunedì 19 settembre

La vaccinazione, è bene ribadirlo, può essere effettuata presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale, nonché presso i Pediatri di Libera Scelta e presso il Centro

vaccinale Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.

Le richieste per la somministrazione delle dosi a domicilio che, è necessario ricordare, vanno richieste solo ed esclusivamente dai soggetti non deambulanti che non possono recarsi autonomamente presso i Centri Vaccinali, dovranno pervenire esclusivamete alla email doseadomicilio@aslnapoli1centro.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.

