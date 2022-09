Mentre i dati sui contagi sembrano migliorare, in vista dell’inverno continua la campagna vaccinale. Con Circolare 7 settembre 2022 il Ministero raccomanda la formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti covid.

La circolare segue il via libera del’Aifa del 5 settembre ai due vaccini bivalenti Comirnaty e Spikevax, approvati dall’EMA come dosi booster per tutti i soggetti al di sopra dei dodici anni di età. Tali vaccini, ha motivato la CTS, hanno mostrato la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore di quella del vaccino monovalente originario sia nei confronti della variante Omicron BA.1 che delle varianti BA.4 e BA.5. Sul piano della sicurezza i dati disponibili non mostrano differenze rispetto al vaccino monovalente originario.

Cosa sono i vaccini bivalenti (aggiornati o adeguati)?

Si tratta dei nuovi vaccini studiati per contrastare anche le varianti sviluppate negli anni appena trascorsi dall’inizio della pandemia. Si chiamano bivalenti, aggiornati o adeguati perché contengono due ceppi del virus Sars CoV-2, quello originale isolato all’inizio del 2020, e Omicron BA.1, comparso come variante a novembre del 2021 e diventato prevalente con le sottovarianti BA.4 e 5 che oggi sono presenti nel 90% delle infezioni. I vaccini sono sviluppati con tecnologia Rna messaggero prodotti dalle aziende Moderna e Pfizer/Biontech.

Quando si potranno fare le vaccinazioni?

Da lunedì 12 settembre le Regioni apriranno le prenotazioni per quella che è la quarta dose in ordine cronologico. L’organizzazione per la prenotazione dovrebbe essere sempre la stessa, prenotando sul sito regionale o recandosi nei centri vaccinali. In Campania alcuni cittadini hanno già ricevuto il messaggio dalla piattaforma che li invita a recarsi nei centri vaccinali per la nuova dose. Entro questo mese arriveranno 18,9 milioni di dosi, cui seguiranno altre consegne. Le Regioni hanno già ricevuto le prime scorte.

Chi può vaccinarsi con vaccino bivalente?

I nuovi vaccini sono offerti gratuitamente a tutti i soggetti oltre i 12 anni, senza preclusioni. In teoria dunque tutti potrebbero richiederli per fare i richiami, ma su questo punto il ministero darà indicazioni più dettagliate.

A chi sono raccomandati i vaccini bivalenti?

Il ministero della Salute raccomanda la vaccinazione in via prioritaria alle persone a rischio di sviluppare la malattia grave da Covid e potenzialmente fatale: fragili (con patologie croniche) over 60, ospiti e operatori delle residenze sanitarie per anziani, oltre a loro personale sanitario e donne incinte, come indicato anche da Ema e dall’agenzia europea per il controllo delle malattie infettive. Ulteriori indicazioni strategiche nell’ambito della campagna vaccinale potrebbero essere decise nelle prossime settimane sulla base dell’andamento dell’epidemia.

Quando fare il richiamo con i nuovi vaccini?

Bisogna aspettare almeno quattro mesi dall’ultima dose ricevuta, anche se il ciclo primario è stato completato utilizzando composti di altre aziende, quindi AstraZeneca e Janssen.

Per chi ha contratto il Covid quando è possibile fare la nuova dose di vaccino?

Aspettare almeno 4 mesi prima del richiamo. L’ulteriore dose serve a rafforzare la protezione contro le forme gravi di malattia.

I vaccini tradizionali continueranno ad essere somministrati?

Si, ma limitatamente a prima e seconda dose. Restano sempre efficaci nel proteggere da sintomi gravi. Le scorte rimanenti, circa due milioni in Italia, potrebbero essere donate ai governi africani. Il quantitativo destinato all’Italia è stato stabilito dall’Ue.

I vaccini bivalenti sono efficaci contro il contagio?

I nuovi vaccini funzionano0 come i precedenti: non impediscono il contagio ma evitano le forme gravi. È imminente l’arrivo di vaccini contenenti la sottovariante di Omicron, la BA.1.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro