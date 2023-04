Ci sono voluti 7 anni per riuscire a individuare e arrestare l’uomo che l’11 aprile 2016 avrebbe impugnato una spranga e ucciso Valentina Tarallo, 28 anni, sotto casa sua a Ginevra. La giovane era una ricercatrice originaria di Orta Nova, in Puglia. Gli investigatori, 7 anni dopo, hanno fermato l’uomo con cui all’epoca aveva una relazione, accusato di aver commesso l’omicidio. Le impronte dell’uomo, senegalese, erano state trovate sulla mazza utilizzata per uccidere la giovane. È stato individuato nella periferia di Dakar. Negli anni l’uomo, ricercato, era sempre riuscito a sfuggire all’arresto cambiando identità.

A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera. Valentina, dalla Puglia si era trasferita a Torino per studiare Biotecnologie. Dopo la laurea si era trasferita a Ginevra dove lavorava come ricercatrice per le malattie rare. Aveva conosciuto proprio a Ginevra il ragazzo senegalese con cui aveva iniziato una relazione. Ma poi l’uomo era diventato sempre più geloso e possessivo. Un rapporto malato. Valentina aveva trovato però il coraggio di lasciarlo. Forse lui non aveva preso bene quella decisione e per questo motivo potrebbe aver deciso di aggredirla.

L’avrebbe aspettata quella sera dell’11 aprile di 7 anni fa sotto casa, la sera, di ritorno dal lavoro con una spranga in mano. Quando l’ha vista ha iniziato a colpirla più volte fino a lasciarla a terra. Poi è fuggito a bordo di un autobus lasciando perdere le sue tracce. Inutile anche il tentativo di un collega che poco dopo era intervenuto in suo soccorso. Valentina è morta per le ferite riportate. Il senegalese, 43 anni, negli anni della fuga avrebbe anche vissuto in Italia dove avrebbe sposato un’italiana. Anche lei lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

