Valentino Rossi si ritira. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa straordinaria prima del Moto Gp di Stiria in Austria. “Questa sarà l’ultima mezza stagione come pilota di MotoGp per me. E’ molto difficile dire che l’anno prossimo non correrò con una motocicletta, dopo 30 anni di carriera”.

“E’ stato un percorso molto lungo e molto divertente, sono 25 o 26 anni di campionato del mondo. E’ stato grandioso, un momento indimenticabile con tutti. Devo dire solo questo”.

“Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20 o 25 anni ma purtroppo non è possibile. Ci sono stati dei momenti indimenticabili. Mi porterò questi momenti sempre dentro. E’ stato tutto molto bello”.

Valentino Rossi ha poi ricordato i momenti più belli e anche dolorosi della sua carriera. Alcune vittorie le ricorda indimenticabili. Il Dottore ha poi sottolineato che i risultati fanno la differenza e proprio per questo ha deciso di ritirarsi. La scelta è stata difficile poiché avrebbe avuto la possibilità di correre per il suo team con il fratello, ma certo non si lamenta della sua carriera.

Rossi ha poi proseguito: “Ho sempre cercato di dare il massimo, è stato un lungo viaggio insieme ai miei fan. Molti sono nati quando io ero in pista, è stato grandioso, ho avuto un incredibile sostegno da tutti i fan da tutte le parti del mondo. E’ qualcosa di sorprendente e devo ringraziarli tutti. Penso che ci siamo divertiti insieme”.

“La decisione di fermarmi l’ho presa durante la stagione. Ad inizio anno avevo voglia di continuare ma non sono abbastanza veloce con risultati al di sotto delle aspettative, cosa che mi ha iniziato a far riflettere”.

“Nel mio futuro potrei correre con le macchine, cosa che adoro poco meno che correre con le moto. Sinceramente due anni fa non ero ancora pronto a ritirarmi, poiché dovevo capire e provarle tutte. Ora sono in pace con me stesso, non sono felice, ma credo sia il momento giusto”.

.

Era stato anticipato che nel paddock di Spielberg girava aria di addio. Rossi ha 42 anni, ha trascorso 26 stagioni nel campionato del mondo. Ha vinto nove titoli in tutto.

