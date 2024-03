Laura Schmidt e Vasco Rossi sono sposati dal 2012 ma Laura è la sua compagna di vita dal 1986. In quello stesso anno Vasco Rossi era diventato papà due due figli, Davide e Lorenzo, avuti da due donne diverse. Lorenzo figlio di Gabriella Sturani scomparsa da poche ore all’età di 56 anni e Davide avuto da Stefania Trucillo. Fu l’amico Massimo Riva, chitarrista poi morto nel 1999, a presentargli Laura.

La coppia ha deciso di sposarsi nel 2012, senza troppi clamori e per “obbligo”. Lui, quasi in segno di protesta nei confronti di leggi e convenzioni, definì il matrimonio come “un atto puramente tecnico e necessario” affinché Laura ricevesse gli stessi diritti dei suoi tre figli. Le nozze sono state celebrate il 7 luglio, con una cerimonia per pochi intimi nel municipio di Zocca.

Laura Schmidt nata a Milano: 17 anni più giovane di Vasco Rossi

Di origini tedesche, è nata a Milano e sarebbe circa 17 anni più giovane del marito. lei, nata a Milano ma di padre tedesco di Ratisbona, aveva 17 anni, mentre lui ne aveva 34, era nel pieno della carriera e aveva una fama da “bad boy” per un arresto per possesso di droga avvenuto due anni prima.

“Una volta”, raccontò lui in un’intervista “le ho telefonato e le ho detto: basta, finiamola qui. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. “Andrà via”, pensavo. E invece alla sera era ancora là. Il messaggio era: “Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico”. La relazione fu coronata dalla nascita di Luca, terzogenito del cantante.

Vasco Rossi e Laura Schmidt sono i genitori di Luca Rossi

Nel 1991 è nato Luca Rossi, terzogenito per la star italiana. Il giovane secondo quanto rivela Wikipedia sarebbe coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano “Benvenuto”.

Luca Rossi, l’ultimo dei tre figli di Vasco Rossi

Luca Rossi nato nel 1991 e, stando al profilo Wikipedia del rocker, sarebbe un coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano Benvenuto, dedica documentata anche da un post condiviso su Instagram: “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito”. La madre è Laura Schmidt, attuale moglie del cantante, sposata nel 2012.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo