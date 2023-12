Malagrotta brucia ancora. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti vicino Roma. Una fitta colonna di fumo si è sollevata sulla zona, mentre alle 15.30 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con quattro squadre, due autobotti, un’autoscala, il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

L’arrivo dei vigili del fuoco

I pompieri sono al lavoro per domare le fiamme, che avrebbero interessato il Tmb1 nell’impianto che gestisce lo smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia. Sul posto sono giunti anche gli uomini del personale Gos, Gruppo Operativo Speciale, con i mezzi di movimento terra, come richiesto dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio. In totale sono 40 i pompieri e 13 automezzi.

L’incendio nell’impianto di Malagrotta

A bruciare è l’impianto che si era salvato nell’incendio scoppiato nella discarica nel giugno del 2022. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sul luogo dell’incendio sono arrivati anche la polizia. Gli agenti del commissariato Monteverde hanno già fatto partire le indagini per capire l’origine delle fiamme. Sul posto anche i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani