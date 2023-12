Nuovo sciopero dei trasporti in Italia, in programma per venerdì 15 dicembre 2023. Varie sigle sindacali hanno indetto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale: se inizialmente avrebbe dovuto essere di ventiquattro ore, ma Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato un’ordinanza di riduzione a quattro ore.

Nonostante l’annuncio di disobbedienza alla precettazione da parte dei sindacati, è pressoché certo che per la maggior parte lo sciopero durerà per mezza giornata lavorativa.

Sia a Milano che a Roma lo stop è programmato dalle 9 alle 13, e questo dovrebbe valere praticamente in tutta Italia, con poche eccezioni (ad esempio a Napoli durerà dalle 5:30 alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00).

A indire lo sciopero sono stati i sindacati USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas. C’è naturalmente un rischio di disservizi.

Le parole di Salvini

Salvini ha giustificato in questo modo la scelta di ridurre da 24 a 4 il numero di ore dello sciopero: “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale – ha spiegato Salvini con un video via social – Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”.

Redazione

Luca Frasacco